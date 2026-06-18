Kastamonu'da kursiyerlerin yaptığı ürünler beğeniye sunuldu

Kastamonu'da öğrenim gören kursiyer tarafından yapılan ahşap ürünler ve eserlerin beğeniye sunulduğu sergi yoğun ilgi gördü.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ahşap sanatının geçmişten günümüze uzanan birikiminin tanıtılması, geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla sergi düzenlendi. "Hayat Boyu Öğrenme" haftası etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen sergide Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki il genelindeki kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı ürünler sergilendi. Serginin açılış kurdelesini Vali Meftun Dallı ve Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile protokol üyeleri kesti. Açılışın ardından Vali Dallı ve beraberindeki heyet kursiyerler tarafından yapılan ürünleri inceledi. Vali Dallı, stantları tek tek ziyaret ederek kursiyerler ve usta öğreticilerinden ahşap ürünleri hakkında bilgiler aldı. Vali Dallı, stant ziyaretinde Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri olan Tosya kıstısı ile taş baskı yaptı. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi tarafından getirilen dokuma tezgahı da vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

Sergide konuşan Vali Meftun Dallı, "Kastamonu'muzun ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi sanatları ve zanaatları var. Hepimiz 'beşikten mezara kadar ilim öğreniniz' ve 'iki günü eşit olan zarardadır' bir inancın, bir medeniyetin mensuplarıyız. Hayat Boyu Öğrenme Haftası ve bu hafta çerçevesinde yıl boyunca yapılan etkinliklerle bu güzel sanatlarımızı, zanaatlarımızı hem yeni nesillere aktarmış oluyoruz, hem de bunları geleneksel, kültürel, folklorik olmaktan çıkartıp, bunları yeni teknolojilerle birleştirerek, bugünün ihtiyaçlarına hitap eder hale getiriyoruz. Gençlerimize bu kültürü aktarmanın en güzel yollarından birincisi bu çalışmalardır" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş da, "Bizim kültürümüzde her yapılan işleme, her çalınan müzik, her ağaca verilen şekil o insanımızın sevdasını, geleceğini, hayata bakışını da ifade etmektedir. Burada sergilenen ürünler, insanlarımızın nasıl DNA'sı var ise, toplumumuzun da, kültürümüzün bir DNA olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu DNA kuşaktan kuşağa aktarılmak zorundadır. Bizlerde burada sergilediğimiz ürünlerle zengin olan kültürümüzü de geleceğe aktaracağız. Bugünün çocuğu yarının geleceği olan gençlerimize de bu kültürü de emanet edeceğiz. Medeniyetimize baktığımız zaman binlerce dosyadan, binlerce klasörden oluşan büyük bir kütüphaneye benzetebiliriz. Bu kütüphanelerin içindeki dosyaların bir kısmını da burada görmüş olacağız. Aynı zamanda milli olan ve milli ürünlerle ortaya çıkanlarda, milletler arasında kendini daha rahat ifade edebilir. Buradaki yerli ve milli ürünlerle de milletler arasındaki kültürümüzü en iyi şekilde ifade edebileceğimizin farkındayım. Buradaki her bir ürün bir emek, bir sabır ve bir alın terinin ürünü olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı