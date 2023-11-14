Karşıyaka Belediye Tiyatrosu Çocuklara Önce Kaliteyi Anlattı

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, çocukların tüketim alışkanlıklarına yönelik hazırlanan eğitici ve öğretici müzikli çocuk oyunu "Önce Kalite"yi sahneledi. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'ndeki tiyatroyu izleyen çocuklar, hem eğlendi hem de sağlıklı ve sürdürülebilir yaşama dair yeni bilgiler öğrendi.

Karşıyaka Belediyesi'nin Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde sahnelediği çocuk oyunu ile hem aileler hem de çocuklar bilinçlendi. Ufuk Ersoy'un yazdığı Mürüvvet Aydın'ın yönettiği Önce Kalite (Kalite Kulübü) oyununda 15-50 yaş arası öğrenci, öğretmen, sağlıkçı, mühendis, avukat, kamu personeli ve gazeteci olan İzmirli gönüllü oyuncular da katkılarıyla bu sosyal sorumluluk projesinin bir parçası oldu. Oyunda çocuklara doğru gıda tüketimi, çevre temizliği, geri dönüşüm, iklim değişikliği, suyun doğru kullanımı ve su kaynaklarının korunması gibi konular anlatıldı; sürdürülebilir, sağlıklı bir yaşam için bireylerin üzerine düşen sorumluluklar vurgulandı.

MİNİKLERİN KAHKAHASI SALONA NEŞE KATTI

Oyunun prömiyer gösterimi ebeveynleriyle birlikte salonu dolduran 5 yaş üzeri çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Kahkahalarıyla salona neşe katan minikler, oyuna da interaktif olarak katıldı. Oyunun sonunda gönüllü oyuncular ve yönetmen Mürüvvet Aydın, ellerinde Türk Bayrakları ile ünlü sanatçı Tarkan'ın Cumhuriyet'in 100. yılı anısına seslendirdiği marş eşliğinde sahneye çıktı. Seyirci koltuğunda oturan minikler de marşa eşlik ederek coşkuyu zirveye taşıdı. Ardından Karşıyaka Belediyesi Orkestra Müdürü Şükran Amcalar, oyunculara teşekkür belgelerini takdim etti.

AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN BİLİNÇLİ NESİLLER

Karşıyaka'da duyarlı genç nesillerin yetişmesine önem verdiklerini söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Çocuklarımızın geleceğe umutla bakan, yaşadığı dünyanın kıymetini bilen ve onu korumak için çabalayan bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu amaçla çocuklarımızın yaşadığı dünyanın sorunlarını ve çözüm önerilerini eğlenerek öğrenebileceği etkinlikler düzenliyoruz. Bilinçli nesiller ile aydınlık bir geleceğe kavuşmak için sürdürdüğümüz çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

İKİ HAFTADA BİR SAHNELENECEK

Tüm kostüm, dekor ve aksesuarların atık malzemelerden geri dönüştürülerek hazırlandığı çocuk oyunu, 26 Kasım 2023 Pazar günü yeniden sahneleyecek. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'ndeki oyun saat 13.00'te başlayacak. Önce Kalite (Kalite Kulübü) çocuk oyunu düzenli olarak iki haftada bir aynı saatte Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde tiyatro severlerin karşısına çıkacak.