Tarihe terk edilen miras: Kars'taki tabyalar hayvan barınağına dönüştü

Osmanlı-Rus savaşlarının izlerini taşıyan ve Kars'ın savunma tarihinde önemli bir yere sahip olan tabyalar, bugün kendi haline e terk edilmiş durumda. Kent genelinde bulunan 46 tabyanın büyük bölümü bakımsızlık nedeniyle harabeye dönerken, bazıları çobanlar tarafından hayvan barınağı olarak kullanılıyor.

"Tabyalar Şehri" olarak bilinen Kars'ta, geçmişte şehrin savunmasında kritik rol oynayan tarihi yapılar, yıllardır yeterli ilgi ve korumadan mahrum kalıyor. Özellikle kent merkezi ve çevresinde bulunan tabyaların birçoğunda duvarların yıkıldığı, giriş bölümlerinin tahrip olduğu gözleniyor.

Tarihi yapıların bir kısmının küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için barınak olarak kullanılması ise dikkat çekiyor. Çobanlar tarafından kullanılan tabyaların içerisinde hayvanlar barındırılırken, tarihi doku her geçen gün biraz daha zarar görüyor.

Kars'ın zengin kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan bu yapıların restore edilmesi halinde kentin turizm potansiyeline önemli katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Vatandaşlar ise yıllardır atıl durumda bulunan tabyaların kendi hallerine terk edilmesine tepki göstererek, ilgili kurumların harekete geçmesini istiyor. Tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, tabyaların yeniden ayağa kaldırılması için kapsamlı bir çalışma yapılmasını talep ediyor.

Bir dönem sınır kenti Kars'ın savunmasında stratejik görev üstlenen tabyalar, bugün sessizce ayakta kalma mücadelesi veriyor. Tarihin tanıkları olan bu eserlerin korunup korunamayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı