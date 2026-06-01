Haberler

Tarihe terk edilen miras: Kars'taki tabyalar hayvan barınağına dönüştü

Tarihe terk edilen miras: Kars'taki tabyalar hayvan barınağına dönüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmanlı-Rus savaşlarından kalma ve Kars'ın savunmasında önemli rol oynayan 46 tabyanın çoğu bakımsızlık nedeniyle yıkılırken, bazıları çobanlar tarafından hayvan barınağı olarak kullanılıyor. Vatandaşlar, tarihi yapıların restore edilerek turizme kazandırılmasını talep ediyor.

Osmanlı-Rus savaşlarının izlerini taşıyan ve Kars'ın savunma tarihinde önemli bir yere sahip olan tabyalar, bugün kendi haline e terk edilmiş durumda. Kent genelinde bulunan 46 tabyanın büyük bölümü bakımsızlık nedeniyle harabeye dönerken, bazıları çobanlar tarafından hayvan barınağı olarak kullanılıyor.

"Tabyalar Şehri" olarak bilinen Kars'ta, geçmişte şehrin savunmasında kritik rol oynayan tarihi yapılar, yıllardır yeterli ilgi ve korumadan mahrum kalıyor. Özellikle kent merkezi ve çevresinde bulunan tabyaların birçoğunda duvarların yıkıldığı, giriş bölümlerinin tahrip olduğu gözleniyor.

Tarihi yapıların bir kısmının küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için barınak olarak kullanılması ise dikkat çekiyor. Çobanlar tarafından kullanılan tabyaların içerisinde hayvanlar barındırılırken, tarihi doku her geçen gün biraz daha zarar görüyor.

Kars'ın zengin kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan bu yapıların restore edilmesi halinde kentin turizm potansiyeline önemli katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Vatandaşlar ise yıllardır atıl durumda bulunan tabyaların kendi hallerine terk edilmesine tepki göstererek, ilgili kurumların harekete geçmesini istiyor. Tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, tabyaların yeniden ayağa kaldırılması için kapsamlı bir çalışma yapılmasını talep ediyor.

Bir dönem sınır kenti Kars'ın savunmasında stratejik görev üstlenen tabyalar, bugün sessizce ayakta kalma mücadelesi veriyor. Tarihin tanıkları olan bu eserlerin korunup korunamayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

Netanyahu'dan ülkenin başkentine saldırı talimatı
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay

8 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti! İlhan Kesici sessizliğini bozdu

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı İlhan Kesici sessizliğini bozdu
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar

Dünya Kupası için aldığı karar çok konuşulur
Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım

"Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım"
Belediyenin sevilen yüzünü ecel sokakta yakaladı

Belediyenin sevilen yüzünü ecel sokakta yakaladı
Güney Kore'de savunma sanayi tesisindeki patlamada 5 kişi öldü

Güney Kore'de savunma sanayi tesisinde patlama: 5 kişi öldü
LBank, SPK kararına rağmen Türkiye'deki faaliyetlerini durdurmadı

SPK kararına rağmen faaliyetlerini durdurmadı, yaptırım kapıda
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamle! İsrail tarihi kaleyi ele geçirdi

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamle! Tarihi kaleyi ele geçirdiler