Kars'taki Menderesler Kışın Beyaza Bürünüyor

Tarım ve hayvancılığa can suyu olan Kars'taki menderesler, kışın da karla kaplı haliyle göz alıcı manzaralar sunuyor.

Kars- Ardahan sınırları arasındaki Çıldır Gölü'nden akan Telek Suyu, Arpaçay ilçesinde menderesler oluşturuyor.

Kıvrım kıvrım akan ve yazın tarımla hayvancılığa can suyu olan menderesler, kışın da karla kaplı haliyle güzel manzaralar oluşturuyor.

Yöre halkının yaz aylarında tarlasını suladığı, balık tuttuğu, kazlarını yüzdürdüğü ve etrafında hayvanlarını otlattığı mendereslerin etrafı, son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.

Çevresi yazın yeşile, kışın da beyaza bürünen mendereslerin karla kaplı güzelliği dronla görüntülendi.

"İlimiz hem yaz hem kış farklı doğal güzelliklere sahip"

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ın geniş meralara sahip olduğunu söyledi.

Kentin 1,5 milyona yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu ifade eden Aydın, "Hayvancılığı üreticilerimiz doğal ortamda geniş mera alanlarında, yaylalarda yapıyor ve ekonomiye katkı sağlıyor." dedi.

Kış aylarında beyaza bürünen meraların, ovaların güzel görüntüler oluşturduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"İlimiz hem yaz hem kış farklı doğal güzelliklere sahip. Hayvancılık yapılırken de bu doğal güzelliklerden en önemlisi de işte bu ilimizin birçok bölgesinde bulunan menderesler. Bu mendereslerde üreticilerimiz, hayvanlarını hem suluyor hem oradaki doğal güzelliklerden faydalanıyor. Kars olarak 500 binin üzerinde anaç kaz varlığına sahibiz. Bu hayvanlar mendereslerde hem su ihtiyaçlarını karşılıyor hem de doğal güzelliklerini köylülerimize, bölgeye gelen insanlara sunmuş oluyor."