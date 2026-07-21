Kafkas Cephesi Müzesi Tarihi Yaşatıyor

Kars'ta bulunan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, ziyaretçilerini tarihin en zorlu dönemlerinden birine götürerek, savaşın acı yüzünü ve Mehmetçiğin destansı mücadelesini etkileyici bir atmosfer eşliğinde gözler önüne seriyor. Gerçekçi canlandırmaları, ses ve ışık efektleriyle öne çıkan müze, her yaştan ziyaretçiye duygu dolu anlar yaşatıyor.

Türkiye'nin doğu sınırındaki stratejik kentlerinden Kars'ta hizmet veren Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, I. Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı yıllarında Kafkas Cephesi'nde yaşanan mücadeleyi tüm yönleriyle anlatan zengin koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Tarihi belge ve eserlerin yanı sıra interaktif sunum teknikleriyle donatılan müze, ziyaretçilerine adeta geçmişe yolculuk yapma imkanı sunuyor.

Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nden çok etkilendiğini ifade eden Nazlı Taş, "Gerçekten duygu seli, bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin, bir babanın oğluyla konuşmasını az önce okudum. Çok duygulandım, gerçekten üzerleri ince üşüyorlar, hiçbir şey yemeden aç, susuz düşmanlarla mücade ediyorlar. Allah onların hepsinden razı olsun. Ruhları şad olsun, Allah'ım mekanlarını cennet eylesin" dedi.

Müze'nin asıl adının Kanlı Tabya olduğunu belirten Dursun Sakman ise, "Buraları Kanlı Tabya olarak biliyorduk. Bu kadar güzel değildi. Şimdi güzel yapılmış, tarihimiz anlatıyor. Gelip duygulanmamak, buraları görmemek mümkün değil, geldik geziyoruz, tarihimizi yeniden yaşıyoruz. Allah bir daha öyle günler göstermesin" diye konuştu.

Öte yandan müzede, Kafkas Cephesi'nde kullanılan silahlar, askeri teçhizatlar, üniformalar, madalyalar, döneme ait belgeler ile Kars'ın kültürel geçmişini yansıtan etnografik eserler sergileniyor. Yakın tarihe ışık tutan taşınır kültür varlıkları ise bölgenin savaş yıllarındaki önemini gözler önüne seriyor.

Müzenin en dikkat çeken bölümlerini ise savaşın gerçek yüzünü yansıtan canlandırmalar oluşturuyor. Askerlerin tedavi edildiği revir, ameliyathane, koğuş ve mutfak bölümleri aslına uygun şekilde hazırlanırken, yaralı askerleri temsil eden gerçekçi modeller ziyaretçilere savaşın zorlu şartlarını hissettiriyor.

Ses efektleri, ışık oyunları, görsel projeksiyonlar ve interaktif anlatım teknikleri sayesinde ziyaretçiler, cephede yaşanan çatışmaları, askerlerin fedakarlığını ve dönemin ağır yaşam şartlarını adeta birebir deneyimliyor. Özellikle Sarıkamış Harekatı'nın izlerini taşıyan bölümler, müzeyi gezenleri derinden etkiliyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, yalnızca savaşın anlatıldığı bir sergi alanı olmanın ötesinde, milli hafızayı canlı tutan önemli bir kültür merkezi olarak da öne çıkıyor. Öğrenciler, tarih meraklıları ve araştırmacılar tarafından sıkça ziyaret edilen müze, geçmişte verilen büyük mücadelenin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir görev üstleniyor.

Kars'ın tarihi ve kültürel mirasına önemli katkı sağlayan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, ziyaretçilerine savaşın yalnızca cephede verilen bir mücadele olmadığını, aynı zamanda fedakarlık, vatan sevgisi ve bağımsızlık ruhunun en güçlü simgelerinden biri olduğunu etkileyici bir şekilde hissettiriyor. Müzeden ayrılan ziyaretçiler ise hem tarihe tanıklık etmenin hem de kahramanlık destanını yakından hissetmenin unutulmaz duygusunu yaşıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı