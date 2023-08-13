KARS'ta Sultan Alparslan'ın Ani'yi Fethinin 959. Yıl Dönümü Kutlamaları

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nin fethinin 959'uncu yıl dönümünü kutlamak için Kars'ta etkinlikler başladı. Kars Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen etkinlikler kapsamında; saat 08.00'de valilik binası önünde bir araya gelen Bisikletliler Derneği Kars Şubesi sporcuları, bisikletlerinin son bakımını yapıp, harekete geçti. 18 sporcu, kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Ani Ören Yeri'ne gitmek için pedal çevirdi.

Etkinlik öncesi konuşan Bisikletliler Derneği Kars Şubesi ile Türkiye Bisikletliler Federasyonu'nun il temsilcisi olan Caner Kayhan, "959'uncu yılında Ani'nin önemini anlatmak için 100 kilometreye yakın pedal çevireceğiz, hepinizi Ani'ye bekliyoruz. Türkierin Ani'ye, Anadolu'ya girişi, ilk kez bu şekilde kutlayacağız" diye konuştu.

'ÇOK HEYECANLIYIM VE MUTLUYUM'

Sporculardan Aslı Kuş, "Daha önce Ani'ye bisikletle hiç gitmedim, açıkçası benim ilk uzun yolculuğum olacak. Bu etkinlikte arkadaşlarım ile olacağım için çok heyecanlıyım ve mutluyum. Atalarımız bu topraklara 959 yıl önce geldi ve bize buraları bıraktı. Bunu anmamız gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir etkinlik düzenledik, hepimiz heyecanlıyız" dedi.

Zeynal Narinç ise "Daha hiç gitmedim, ilk defa bisikletle gideceğim, bunun heyecanını da yaşıyorum. Bunun mutluluğu ayrı heyecan verici. Bize bu imkanları sağlayan herkese de teşekkürlerimi sunarım. Gurur verici. Çünkü hem uzun bir yol olacak hem de bu kadar kalabalık bir ekip ile oraya gitmek; güzel olacak" diye konuştu.

KULAÇ ATIP, KIYASIYA YARIŞTILAR

Yine Ani Ören Yeri'nin fethi etkinlikleri kapsamında; Kars Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda lise öğrencileri arasında yüzme yarışması düzenlendi. Kız ve erkek kategorisinde yapılan yarışmada, öğrenciler kulaç atıp, kıyasıya yarıştı.

Etkinlikler hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ani Ören Yeri'nin fethini kutluyoruz. 959'uncu yıl dönümü için çeşitli etkinlikler düzenledik. Etkinliklerimiz dün dağ tırmanışı ile başladı, bisiklet turu, yüzme, okçuluk, satranç gibi yarışmalarımız da devam ediyor. 16 Ağustos Çarşamba günü Ani Ören Yeri'nde düzenlenecek olan ödül töreni ile etkinlikler sona erecektir" dedi.