Karaz Kültürü Eserleri Erzurum Müzesi'nde Sergileniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan ve 5 bin 500 yıl öncesine kadar dayanan Karaz Kültürü'ne ait çanak, çömlek, metal eserler ve taş kalıplar, Erzurum Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Kültür Yolu Festivali kapsamında, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla hazırlanan "102 Sergi Projesi" çerçevesinde beğeniye sunulan eserler, Karaz Kültürü'nün izlerini yansıtıyor.

Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, gazetecilere, Karaz Kültürü'ne ait bazı eserlerin Doğu Anadolu'daki diğer müzelerden getirildiğini söyledi.

Işıklı, eserlerin pişmiş toprak, kemik ve taştan olduğunu belirterek, "Karaz bu bölgenin en kadim kültürü, günümüzden yaklaşık 5 bin 500 yıl önce bu topraklarda yaşamış olan tarım ve hayvancılıkla geçinen çok zengin kültürel materyali olan bir kültürle uğraşıyoruz." dedi.

Karaz Kültürü'nün 13 ülkenin topraklarına yayıldığına dikkati çeken Işıklı, şöyle konuştu:

"Bu kültürün merkezi ve en çok verisi ülkemizde bulunuyor, Karaz'ın doğduğu topraklardayız. Bu kültürü anlayabilmemiz için bu bölgedeki yapılan çalışmaları mercek altına yatırmaya karar verdik. Bu kültürün Doğu Anadolu'daki müzelere dağılmış çok nadide eserleri var, bunların en güzellerini, Doğu Anadolu'nun Karaz zenginliğini Erzurum Müzesi'nde sergiliyoruz."

Işıklı, eserlerin bir kısmının ilk kez sergiye açıldığını ve bazılarının da restorasyondan sonra tekrar sergilenmeye başladığını anlattı.

Eserlerin yaklaşık 6 ay müzede ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını ifade eden Işıklı, "Buradakiler, 5 bin 500 yıl önce bu topraklarda yaşamış halkların ürettiği kültürel eserler. Onlar bize tarım ve hayvancılıkla geçinen köy halkının nasıl evlerde yaşadığını, nasıl kap kullandığını, ölülerini nasıl gömdüklerini, neye inandıklarını ve o topluma ait her şeyi anlatıyor." diye konuştu.