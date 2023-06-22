Üye Girişi
Haberler
Karamürsel'de Sanatsever Dostlar Topluluğu Türk Müziği Korosu 'Yaza Merhaba' Programı Düzenledi

Karamürsel'de Sanatsever Dostlar Topluluğu Türk Müziği Korosu 'Yaza Merhaba' Programı Düzenledi

Kültür Sanat Haberleri

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Sanatsever Dostlar Topluluğu Türk Müziği Korosu tarafından 'Yaza Merhaba' programı düzenlendi. Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Karamürsel Sanatsever Dostlar Topluluğu Başkanı Emel Sırma, konsere gelen herkese teşekkür ederek, iyi eğlenceler diledi. Daha sonra Hilmi Gök yönetimindeki koro, izleyenlerin de zaman zaman eşlik ettiği konserde kürdilihicazkar, hicazkar ve nihavent makamlarında şarkılar seslendirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Sanatsever Dostlar Topluluğu Türk Müziği Korosu tarafından "Yaza Merhaba" programı düzenlendi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Karamürsel Sanatsever Dostlar Topluluğu Başkanı Emel Sırma, konsere gelen herkese teşekkür ederek, iyi eğlenceler diledi.

Daha sonra Hilmi Gök yönetimindeki koro, izleyenlerin de zaman zaman eşlik ettiği konserde kürdilihicazkar, hicazkar ve nihavent makamlarında şarkılar seslendirildi.

Kaynak: AA / Melih Palas - Kültür Sanat

Karamürsel Kocaeli Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title