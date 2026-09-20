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Karaman'daki 5 katlı Manazan Mağaraları hafta sonları yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor

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Karaman'daki 5 katlı Manazan Mağaraları hafta sonları yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor
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Karaman'da insan eliyle oyulan 5 katlı Manazan Mağaraları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken hafta sonları yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Ziyaretçiler, mağara gezintisini kolaylaştırmak ve tarihi dokuyu daha iyi yansıtmak için ışıklandırma talebinde bulunuyor.

Karaman'da insan eliyle oyularak oluşturulan 5 katlı tarihi Manazan Mağaraları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hafta sonları yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan tarihi mağaralar, yapısı ve geçmişten günümüze taşıdığı izlerle dikkat çekiyor.

Karaman merkeze bağlı Taşkale köyü sınırları içerisinde, Yeşildere Vadisi'nin kuzeyinde yer alan Manazan Mağaraları, yüksek bir kaya kütlesinin tamamen insan eliyle oyulmasıyla oluşturuldu. Beş katlı bir meskenden oluşan mağaraların ilk iki katı, hücre şeklindeki çok sayıda odacıktan meydana geliyor. Kaya kütlesinin içerisine oyulan diğer katlar ise yöre halkı tarafından sırasıyla Kumkale, At Meydanı ve Ölüler Meydanı olarak adlandırılıyor. Üst katlarına dar koridorlar ve bacalar aracılığıyla ulaşılabilen Manazan Mağaraları, kil oranı yüksek kireç taşı yapısıyla da öne çıkıyor. Bu yapı, mağara içerisindeki ısı ve nemin sabit kalmasına yardımcı olarak organik maddelerin bozulmasını geciktiriyor. Tarihi mağaraların geçmiş dönemlerde güvenlik endişelerinin yanı sıra bu özelliğinden dolayı da kullanıldığı değerlendiriliyor.

"Hafta sonları yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor"

Manazan Mağarası görevlisi Ahmet Görgün, tarihi mekana özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, yalnızca hafta sonları yüzlerce kişinin mağarayı ziyaret ettiğini söyledi.

Mağaraları gezmeye gelen vatandaşlar ise tarihi yapının turizm açısından son derece etkileyici olduğunu ifade etti. Ziyaretçiler, mağara içerisindeki gezintinin kolaylaştırılması ve tarihi dokunun daha iyi yansıtılması amacıyla ışıklandırma yapılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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