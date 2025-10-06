Karahantepe'de İnsan Yüzü Betimlenen İlk 'T' Biçimli Dikilitaş Keşfedildi

Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Taş Tepeler Projesi kapsamında Karahantepe'de yapılan kazılarda, Neolitik döneme ait insan yüzü betimli 'T' biçimli dikilitaş ortaya çıkarıldı. Bu buluntu, insanlık tarihine ışık tutan önemli bir keşif olarak değerlendiriliyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Taş Tepeler Projesi kapsamında Karahantepe'de gerçekleştirilen kazılarda, ilk kez insan yüzü betimli bir 'T' biçimli dikilitaş gün yüzüne çıkarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Taş Tepeler Projesi kapsamında 2025 yılı kazı çalışmaları 10 ayrı alanda sürüyor. Bu alanlardan biri olan Karahantepe'de gerçekleştirilen son kazılarda, ilk kez insan yüzü betimli bir 'T' biçimli dikilitaş gün yüzüne çıkarıldı. Göbeklitepe ve çevresinde bulunan 'T' biçimli dikilitaşların üzerlerindeki kol ve el kabartmaları, uzun süredir bu taşların insanı sembolize ettiği düşüncesini güçlendiriyordu. Karahantepe'de ortaya çıkarılan bu yeni buluntu ise ilk kez bir 'T' biçimli dikilitaş üzerinde insan yüzünün işlenmiş olmasıyla Neolitik dönem araştırmalarında yeni bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

İNSANI SEMBOLLEŞTİREN İLK ANLATIM

Dikilitaşın üst kısmında yer alan yüz betimi keskin hatları, derin göz çukurları ve küt biçimli burnuyla Karahantepe'de daha önce bulunan insan heykelleriyle benzer bir üslup taşıyor. Bu keşif, Neolitik insanın yalnızca teknik ustalığını değil, kendini ifade etme biçimini ve soyut düşünme gücünü de ortaya koyuyor. 'T' biçimli dikilitaşların çatı taşıyıcısı olmanın ötesinde sembolik bir anlam taşıdığı uzun süredir kabul ediliyordu. Ancak bu keşifle birlikte, bu taşların yalnızca insanı temsil etmediği, ilk kez yüz hatlarıyla insanın kendisini doğrudan betimlediği de anlaşıldı. Yaklaşık 12 bin yıl öncesine uzanan Taş Tepeler Projesi, insanlığın yerleşik yaşama geçiş sürecini ve inanç dünyasındaki dönüşümünü belgeleyen en kapsamlı arkeolojik girişimlerden biri. Anadolu'nun güneydoğusunda yürütülen çalışmalar, insanlık tarihinin bilinen en erken dönemlerine dair yeni bilgiler sunmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taş Tepeler Projemiz kapsamında yürütülen kazılarda, ilk kez insan yüzü betimli bir 'T' biçimli dikilitaş gün yüzüne çıkarıldı. Karahantepe'de bulunan bu eser, Neolitik çağ insanının kendini 'T' biçimli sütuna işlediği ilk örnek olarak insanlık tarihine ışık tutuyor. Bu önemli keşfe emek veren kazı ekibine ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
