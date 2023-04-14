Karabük'te polis memuru resim sergisi açtı

Karabük'te, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla resim sergisi açıldı.

Karabük'te, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla resim sergisi açıldı.

Polis memuru Turgay Tiryaki'nin 27 eserinden oluşan yağlı boya sergisi, Polisevi'nde vatandaşların izlenimine sunuldu.

Karabük'te 3 senedir görev yapan 21 yıllık polis memuru Tiryaki, gazetecilere, resimleri herhangi bir temaya bağlı kalmadan yaptığını söyledi.

Çocukluğundan beri resme ilgisi olduğunu belirten Tiryaki, "Çocukluğumda eve gelen misafirlerin kara kalemle resimlerini yapardım. Eşyaların resimlerini yapmaya çalışırdım. Sürekli doğayı gözlemlerdim. Bu birikimler ve merakla resimler ortaya çıktı." dedi.

Tiryaki, ilk atamasının Erzurum'a yapıldığını ifade ederek, "Atatürk Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü kazandım. 4 sene okuduktan sonra okulu bitirdim. Polis Haftası dolayısıyla 27 eserim sergileniyor. Sergiye ilgi çok oldu." diye konuştu.

Sergi, gün boyu ziyarete açık kalacak.