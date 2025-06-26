Karabük'te Kadınlar için Özel Kıraathane Gecesi

Karabük'te Kadınlar için Özel Kıraathane Gecesi
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Karabük'te bir kıraathanenin sahibi Neslihan Yılmaz, mahalledeki kadınlar için sosyal aktivite alanlarının azlığını fark ederek, dükkanını akşamları sadece kadınlara tahsis etti. Kadınlar, burada çay içip sohbet ederek keyifli zaman geçirdi.

Karabük'te kıraathane işleten bir çift, mahalledeki sosyal aktivite alanının azlığına dikkati çekmek için dükkanlarının kapılarını kadınlara açtı.

Kapullu Mahallesi'nde kıraathane işleten eşi Sadi Yılmaz'a işlerinde yardımcı olan Neslihan Yılmaz, arkadaşlarından gelen talep üzerine, kadınlara yönelik sosyal aktivite alanlarının azlığına dikkati çekmek amacıyla dükkanlarını bir akşam kadınlara tahsis etme kararı aldı.

Eşini eve göndererek çay ocağının başına geçen Neslihan Yılmaz, ağırladığı mahalleli kadınlara çay taşıdı, onlarla sohbet etti. Kıraathaneye gelen mahalle sakini kadınlar da masalarda okey oynadı, çay ve kahve içip sohbet etti.

Neslihan Yılmaz, AA muhabirine, kadınlar için güzel bir mekan oluşturmak istediğini belirterek, "Değişiklik olmasını istedim. Mahallemde hiç böyle bir şey yok. Herkesin fikrini alarak böyle bir şey yaptım." dedi.

Dükkanı sabah eşinin açtığını, kendisinin de akşam yardıma gittiğini anlatan Yılmaz, "Akşam geldiğimde kıraathanede erkekler vardı. 'Siz eve gidin eşlerinizi gönderin.' dedim. Sağ olsunlar anlayışla karşıladılar. Talebe göre ayda bir veya 15 günde bir sadece kadınlara açabilirim. Herkes çok mutlu." diye konuştu.

Müşterilerden Selin Akalın, "Bugün akşam değişiklik yapalım istedik. Erkekleri evlerine gönderdik. Burada eğlenmek için bir aradayız. Çayımızı içiyoruz. Bir taraftan da oyunumuzu oynuyoruz. Keyifliyiz." ifadelerini kullandı.

Gökçen Yaşar ve Döndü Kapanşahin de kadınlarla bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Kültür Sanat
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