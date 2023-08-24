Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Yaz Konseri

Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Murat Sincer yönetiminde düzenlenen yaz konseriyle Maliyeciler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Konserde birçok türkü seslendirildi ve Başkan Selvitopu tarafından koroya teşekkür edildi.

Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Murat Sincer yönetiminde düzenlenen yaz konseriyle Maliyeciler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Karabağlar Maliyeciler Mahallesi Parkı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar ilgi gösterirken, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Aykut Kolatar ve muhtarlar da izleyiciler arasında yer aldı.

Etkinlikte Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, solo ve koro eserleri seslendirirken, dinleyiciler keyifli bir akşam geçirdi. "Çanakkale Türküsü", Nasip Olur Amasya'ya Varırsan", "Seher Yıldızı", "Sabahın Seherinde Ötüyor Kuşlar", "Evlerinin Önü Yonca", "Bu Gala Daşlı Gala" gibi birçok bilinen türküye seyirciler de eşlik etti.

Gecenin sonunda Başkan Selvitopu, koroya ve Şef Murat Sincer'e teşekkür ederek 'Doğa Dostu Sertifika' verdi. Selvitopu, Çanakkale'de yüzlerce hektarlık alanı küle çeviren büyük orman yangınını hatırlatarak, "Ormanlar ülkemizin akciğerleri. Hepimiz sahip çıkalım, yeşili ve çevreyi koruyalım" dedi.

Konser, koro ve izleyicilerin hep birlikte İzmir Marşı'nı seslendirmesiyle sona erdi.