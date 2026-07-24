Haberler

Rodos Seferi'nin 504. yılında Stratonikeia'da keşkek ikramı

Rodos Seferi'nin 504. yılında Stratonikeia'da keşkek ikramı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi'nin 504. yıldönümü vesilesiyle Muğla'daki Stratonikeia Antik Kenti'nde cuma namazı sonrası keşkek ikram edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras etkinliğe katılarak vatandaşlarla bir araya geldi ve sosyal medyada atalarını saygıyla andığını duyurdu.

Rodos seferinin 504'üncüyıldönümü nedeniyle Kanuni Sultan Süleyman'ın sefer öncesi Muğla'da otağını kurduğu alanlardan Stratonikeia antik kentinde (Eskihisar) Cuma Namazı sonrası Şaban Ağa Camii önünde keşkek ikramı yapıldı.

Stratonikeia antik kenti kazı başkanlığı ve Eskihisar muhtarlığı tarafından düzenlenen etkinliğe Muğla Büyükşehir B: elediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Başkan Aras, cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelerek keşkek ikramında bulunu.

Başkan Aras: "Atalarımızı saygıyla anıyorum"

Programın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Ahmet Aras, şu ifadeleri kullandı:

" Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi sırasında ordugahını kurduğu Yatağan'ın Eskihisar Mahallesi'nde bulunan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki tarihi Şaban Ağa Camii'nde cuma namazımızı kıldık. Eskihisar Mahalle Muhtarımızın Kanuni Sultan Süleyman ve askerleri için yaptırdığı keşkeği hemşehrilerimizle paylaştık. Bu kutsal vatan topraklarını bize yurt yapan atalarımızı saygıyla ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış

Özgür Özel'den dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı: İlk günden beri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi

MoonPay'in Türkiye’de kredi kartıyla kripto para satması hukuki olarak tartışılıyor

MoonPay'in Türkiye’de kredi kartıyla kripto para satması tartışılıyor
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti

Milyonlarca emeklinin beklediği düzenleme Meclis'ten geçti

Miçotakis: Abartılı haberlerden yoruldum

Yunan başbakandan çarpıcı Türkiye çıkışı: Artık yoruldum
Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi