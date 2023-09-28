'Kanun Hükmü' Belgeseli Altın Portakal Film Festivali'ne Geri Alındı

'Kanun Hükmü' belgeseli 60. Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışma seçkisine tepkilerin ardından geri alındı. Antalya Altın Portakal Film Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, "'Kanun Hükmü' adlı belgesel filmde yer alan kişi ile ilgili yargılama sürecinin devam etmediği tarafımızca belgelendiği için filmin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verilmiştir" açıklamasını yaptı. Belgeselin yönetmeni Nejla Demirci, ise "Sinemamız, halkımız, Antalya, Altın Portakal Film Festivali emekçileri el ele verdik ve demokrasi mücadelemizi kazandık" dedi.

60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, 'Kanun Hükmü' belgeselinin yarışma seçkisine yargılama sürecinin olmadığı belgelendiği için geri alındığını duyurdu. Boyacıoğlu'nun bu sabah festivalin X (Twitter) hesabından yaptığı açıklaması şöyle:

"22.09.2023 tarihinde yapılan duyuru ile 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması seçkisinden çıkarılan 'Kanun Hükmü' adlı belgesel filmde yer alan kişi ile ilgili yargılama sürecinin devam etmediği tarafımızca belgelendiği için filmin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verilmiştir."

Yönetmen Nejla Demirci ise X (Twitter) hesabından şu mesajı paylaştı:

"Kazandık. Sinemamız, halkımız, Antalya, Altın Portakal Film Festivali emekçileri el ele verdik ve demokrasi mücadelemizi kazandık."

60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Belgesel Yarışma kategorisinde yer alan yönetmen Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle festivalden çıkarılmıştı. Bu kararın ardından festivaldeki 20 jüri üyesi belgesel seçkiye alınana kadar festivalden çekildiklerini duyurmuştu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda yer alan 27 filmin yönetmenleri ve yapımcıları da dün festivalden çekildiklerini ilan etmişlerdi. Yönetmen Zeki Demirkubuz da 'Hayat' filmini festivalden çektiğini açıklamıştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ise gece yarısı X (Twitter) hesabından festivalin sadece ev sahibi olduklarına ve festivalin bağımsız olduğuna ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FİLMLERİN İÇERİĞİNE VE FİLMLERİN KAZANIP KAZANMAMASI KONUSUNA HİÇBİR ŞEKİLDE DAHİL OLMAMIŞTIR, BUNDAN SONRA DA OLMAYACAKTIR"

"Antalya Altın Portakal Film Festivali, tarihin en zorlu dönemlerinde var olmuş ve filmlerin sınırları aşan tüm duygularına ev sahipliği yapmıştır. İnsanlığın tarih boyunca yanında ve karşısında olduğu ne varsa, sanatla dile getirilmiş olmasına özgürlük olarak bakmıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz 4 yıl boyunca; seçici kurulların oluşmasına, jürilerin belirlenmesine, filmlerin içeriğine ve filmlerin kazanıp kazanmaması konusuna hiçbir şekilde dahil olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Daha önceki yönetim tarafından festival kapsamından çıkarılan ulusal yarışma kategorisi, büyük emeklerle ve festivali özüne döndürme inancıyla bizim dönemimizde yeniden festival kapsamına alınmıştır. Bu karar bizim sansüre karşı olan duruşumuzun en net göstergesidir

"ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FİLMLERİN VE KURULAN HAYALLERİN BÜYÜMESİ İÇİN FESTİVAL SÜRESİ BOYUNCA SADECE VE SADECE EV SAHİPLİĞİ GÖREVİNİ ÜSTLENMEKTEDİR"

Son 4 yıldır olduğu gibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi filmlerin ve kurulan hayallerin büyümesi için festival süresi boyunca sadece ve sadece ev sahipliği görevini üstlenmektedir. Bu ev sahipliği uluslararası bir festival olan Altın Portakal Film Festivalinin bağımsızlığı ve özgür yapısı için kritik bir öneme sahiptir. Ulusal ve uluslararası faaliyetlerimizle; Antalya'mıza ve sinemaseverlere verdiğimiz sözü tutarak, çalıştığımız her alanda olduğu gibi sinema emekçilerinin gayretlerine daima destek olacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında Festivalimizin 60. yılını kutlarken Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni daha da ileriye götürmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."