Kamu hizmetlerinden memnun kalan vatandaşlar CİMER'e teşekkür etti

Vatandaşlar, kamu hizmetinden duydukları memnuniyeti her yıl Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptıkları yüz binlerce teşekkür başvurularıyla dile getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl da CİMER başvurularında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik teveccühler olmak üzere, kamu hizmetlerine ve kamu çalışanlarının özverisine dair iletilen teşekkür başvuruları, insanı merkeze alan, vatandaş odaklı yönetim anlayışını somut biçimde gözler önüne serdi.

CİMER başvurularının birinde, Mersin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilen teşekkür mesajında, 2001 yılında dar gelirli bir demiryolu işçisinin çocuğu olarak üniversiteyi kazandığında yurt bulamayan ve eğitimini büyük zorluklarla tamamlayan bir vatandaş, yıllar sonra kızı için yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Kızının bu yıl Elazığ Fırat Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazandığını ifade eden vatandaş, "Ben öğretmen, eşim jandarma astsubay olmasına rağmen kızıma yurt çıktı. 20 Eylül 2026 günü kızımı götürüp KYK'ya teslim ettik. Allah'ım sizi başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım, mis gibi bir KYK yurdu. İlgilenen kıymetli Gençlik ve Spor Bakanımızdan da Allah razı olsun. Kızım çok memnun, otel konforunda güvenli bir ortamda olması nedeniyle kafamız çok rahat. Nereden nereye. Eşim ile ellerinizden öper, uzun ömürler dileriz." dedi.

Sivas'tan bir vatandaş ise ilk kez geldiği İstanbul'da gideceği yeri bulmakta zorlanıp panikleyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Gerekli yönlendirmeleri sağlayan ekiplerin hızla yardıma koştuğu vatandaş annesine güvenle ulaştı.

Vatandaş teşekkür mesajıda, şu ifadelere yer verdi:

"112 Acil Çağrı Merkezi'nin yönlendirmesi üzerine kısa süre içerisinde polis ekipleri bulunduğum yere geldi. Durumumu anlayışla karşılayan görevli polis memurları, ekip amirlerinden izin alarak beni gitmek istediğim yere kadar güvenli bir şekilde götürdüler. Özellikle görevli polis memurlarının göstermiş olduğu nezaket, sabır, anlayış ve insani yaklaşım benim için çok kıymetliydi. Bilmediğim ve kalabalık bir şehirde, zor ve stresli bir anda yardım talebime kayıtsız kalmamaları, görev alanlarının dışında olmasına rağmen ellerinden gelen hassasiyeti göstermeleri beni hem rahatlattı hem de çok mutlu etti. Bazen bir vatandaşın zor anında kendisini yalnız hissetmemesi, devletinin ve polisinin yanında olduğunu görmesi her şeyden daha değerlidir. O gün bunu bizzat yaşayarak hissettim."

"Emniyet kemeri hayatımı kurtardı"

Isparta'dan bir vatandaş ise emniyet kemeri takmadığı için ceza yazan jandarma ekiplerine, denetimin hemen ardından yaşadığı kazadan sağ salim kurtulması üzerine CİMER'e teşekkür başvurusunda bulundu.

Vatandaş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"9 Eylül 2026'da Isparta'dan Dere Bağı yolundan Antalya'ya odun yüklü çekici ile Çoban Pınar Jandarma Kontrol noktasında Bucak Jandarma Trafik ekipleri tarafından durduruldum. Emniyet kemerim takılı olmadığı için bana işlem yaptılar. Emniyet kemerimi takıp kontrol noktasından ayrıldım. Yaklaşık 5 veya 7 kilometre ileride virajda TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybettim. Virajda araç yan yattı. Kaza sırasında emniyet kemerim takılıydı. Oradaki bana ceza yazan ekipler sayesinde şu anda hayattayım. İyi ki beni durdurmuşlar, ceza yazmışlar. Onlar olmasa emniyet kemerim takılı olmayacaktı ve şu anda hayatta olmayacaktım. Emniyet kemeri hayatımı kurtardı. Oradaki memur arkadaşlardan Allah razı olsun, bundan sonra kemerimi takacağım ne olursa olsun."

Annesinin mezarına giden kötü yol düzeltildi

Kocaeli'de, annesinin mezarına giden yolun bozuk olduğunu CİMER'e yazan bir vatandaş, yolun yapıldığını görünce teşekkür etti.

CİMER'e teşekkür mesajı gönderen vatandaş, "Sevgili CİMER, ben seninle annemin mezarına giden yolun olumsuzluğu sebebi ile yazışmıştım. Kısa bir süre içerisinde çalışmaların başlayıp çok olumlu yönde işler görünce inanılmaz mutlu oldum. Çünkü ben oraya annemi değil kalbimi gömdüm. Benim için öylesine kıymetli bir işlemdi ki yaptığınız şey, nasıl teşekkür edebilirim bilmiyorum. Cumhurbaşkanımızın hayata geçirdiği ve wbu ne yaw dediğimiz her şeyin hayata ve bize bu denli entegre olması, gereksiz direndiğimiz şeylerin hayatımızı kolaylaştırması kadar güzel bir şey olamaz. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin ne yaparsa çok çok güzel yapıyor. Canım CİMER'im seni çok seviyorum, bir tuş kadar yakınımdasın, çok şanslıyım."

Yavru leyleği kurtardılar, kaçan danayı dronla buldular

Amasya'nın Çaydibi köyünde uçamayan bir leylek bulan vatandaş, ivedilikle gelip leylekle ilgilenen Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Bilecik Bozüyük'ten bir vatandaş ise kaybolan danasının bulması için aradığında kısa sürede olay yerine gelen ve gün boyunca arama çalışmalarına katılan jandarma ekiplerine teşekkürlerini sundu.

Vatandaş, teşekkür mesajında şunları kaydetti:

"Arama faaliyetlerinde dron desteği de kullanılmış ve yapılan özverili çalışmalar neticesinde danam bulunmuştur. Devletimizin vatandaşına gösterdiği bu ilgi ve fedakarlık beni son derece gururlandırmıştır. Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma Teşkilatımıza, emeği geçen tüm personelimize ve her zaman vatandaşının yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah devletimize ve güvenlik güçlerimize zeval vermesin."

Türkiye'nin dört bir yanından gelen mesajlarda, çatıya çıkan kediyi kurtaran, 5 katlı bir binanın çatısında 12 gündür mahsur kalan mahallenin kedisi Prenses hızla çatıdan indiren, yaralı bir köpek için gece yarısı teyakkuza geçen itfaiye personeline teşekkürler de yer aldı.

Gönülden CİMER'e bülteni yayında

CİMER'e her yıl iletilen yüz binlerce teşekkür başvurusu arasından özenle derlenen müracaatlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından her ay "Gönülden CİMER'e: Teşekkür Başvuruları" bülteni ile kamuoyuyla paylaşılıyor.

Cumhurbaşkanına, kamu hizmetlerine, kamu görevlilerine ve CİMER'e yönelik takdir mesajlarını içeren bu bülten, ilgili ayın dikkat çeken başvuru örneklerini vatandaşların dikkatine sunuyor. Ayrıca her ay düzenli olarak yayımlanan bültenin tüm sayıları, "iletisim.gov.tr" internet adresinde yer alıyor.

Kaynak: AA