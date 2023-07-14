Kamu Başdenetçisi Pendiklilerle Buluştu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Pendik'te düzenlenen 'Ombudsman Pendiklilerle Buluşuyor' programında vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Malkoç, kurumun vatandaşların ihtilaflarını çözmek için kurulmuş bir mekanizma olduğunu vurguladı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ombudsman Pendiklilerle Buluşuyor" programında vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Pendik'teki Yunus Emre Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Kamu Denetçiliği Kurumu tanıtım filmi gösterildi.

Etkinlikte konuşan Malkoç, kurumun, idare ile vatandaş arasındaki ihtilafların mahkemeye gitmeden çözülmesi için kurulmuş bir mekanizma olduğunu vurguladı.

Malkoç, vatandaşların internet sitesi, telefonla arama ve dilekçe yazımı gibi çeşitli vasıtalarla kuruma kolayca başvurabileceğini dile getirerek, süreç içinde herhangi bir ücret alınmadığını söyledi.

"Milletimiz hizmetin en iyisine layıktır"

Şeref Malkoç, yarın 15 Temmuz olduğunu anımsatarak, FETÖ'nün hain darbe girişimine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu milletin vergileriyle alınan uçakları kaldırdılar, insanımızı şehit ettiler. Bu milletin parasıyla vatan müdafaası için alınan tankları, silahları insanımıza doğrulttular. Sayın Cumhurbaşkanımızı öldürmeye kalktılar. Allah'a çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine milletimiz alanlara, şehirlere çıktı, caddeleri doldurdu ve 'Bu milletin iradesiyle seçilmiş olanlara siz zorla bir şey yapamazsınız. Evlatlarımızın geleceğine, Anayasa'ya, hukuka sahip çıkıyoruz.' dedi. Dünyada eşi görülmemiş bir kahramanlık gösterdi. Milletimiz hizmetin en iyisine layıktır. Hukukun üstünlüğü, adalet, belediye hizmetleri açısından en iyisine layıktır. İşte bu kurumlar da onu yapmaya çalışıyor."

Etkinlikte Malkoç ve kamu denetçileri, katılımcıların talep ve sorunlarını dinledi.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ilçede görevli muhtarlar, kamu personeli, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.