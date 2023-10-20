Kamerunlular, eski Afrika geleneğini sürdürerek ölülerini evlerinin önüne defnediyor

Kamerun'da da kırsaldan şehirlere göç sürerken, Kamerunlular eski bir Afrika geleneği olan ölülerini evlerin önüne veya içine defnetmeye devam ediyor. Bu geleneğin Hristiyanlık ve Müslümanlık tarafından değiştirilemediği belirtiliyor.

Kamerunlular, kaybettikleri yakınlarını evlerinin önüne defnederek eski Afrika geleneğini sürdürüyor.

Afrika'daki birçok ülkede olduğu gibi Kamerun'da da her geçen gün kırsaldan ve köylerden şehirlere göç sürüyor ve birçok Afrika ülkesinde modern ve kalabalık şehirler inşa ediliyor.

Ancak kalabalık ve modern şehirlerde yaşasalar da Kamerunlular, birçok Afrikalı gibi çok eski bir Afrika geleneği olan "ölülerini evlerin önüne veya içine defnetmekten" vazgeçmiyor.

"Bu, o kadar güçlü bir kültür ki ne Hristiyanlık ne de Müslümanlık değiştiremedi"

Kamerunlu sosyolog Muhammed Pagna, AA muhabirine, ölüleri evlerin önüne veya içine defnetme geleneğinin nedenlerini açıkladı.

Afrika'da mezarlık kültürünün çok ayrı bir konumunun olduğunu ve her mezarın ayrı bir sembol içerdiğini belirten Pagna, "Ölüleri evlerin önüne veya içine defnetme kültürü o kadar güçlü bir kültür ki ne Hristiyanlık ne de Müslümanlık değiştiremedi." ifadesini kullandı.

Afrika kültüründe ölenlerin yaşadıkları yerleri terk etmediğine, yaşadıkları bölgeyi, evi ve yakınlarını korumaya devam ettiklerine inanıldığını dile getiren Pagna, "Bir evin önünde mezar varsa o ev satılmaz ve satın alınamaz demektir. Herkes inanır ki mezardaki adamın ruhu o evdedir." dedi.

Pagna, toplumda bir sorun ve anlaşmazlık olduğunda anlaşmazlık yaşayan tarafların mezarlığın önünde ölülerle iletişime geçip sorunları çözdüğünü anlatarak, "Bir kişinin yalan söylediği düşünülürse onu hemen babasının ya da büyükbabasının mezarına götürürler, söylediğini orada tekrar ettirirler ama kimse ölülerinin huzurunda yalan söyleyemez. Gerçek mezar başında ortaya çıkar." dedi.

Afrika kültüründe insanların kaybettikleri yakınlarından uzaklaşmalarının çok zor olduğuna ve ölüleriyle her gün iletişim halinde bulunduklarına dikkati çeken Pagna, "Afrikalılar, hayatlarında çözemedikleri bir sorunla karşılaştıklarında, sağlık sorunu yaşadıklarında, çocuk sahibi olamadıklarında, iş ararken, evlilik ve boşanma gibi olaylarda ilk olarak mezar başına gidip durumu ölülerine aktarır ve onların rüyalarına girerek cevap vermesini bekler." diye konuştu.

Pagna, ölen kişilerin daha yakın olduğu düşünüldüğünden tanrıya mesaj yollanmak istendiğinde ölülerin araç olarak kullanıldığını söyledi.

Kamerun'da çok yaygın ve tehlikeli bir büyü için insan cesedinin kullanıldığını belirten Pagna, "Kamerunlular, kaybettikleri yakınlarının cesetlerini, korumak için evlerin önüne hatta evlerinin içine defnederler." ifadesini kullandı.