"KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri başladı

Kırıkkale'de 5 gün sürecek "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri, çeşitli etkinliklerle başladı.

Kırıkkale Belediyesi önünde bir araya gelen Vali Mehmet Makas, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Önal, burada Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Makas, festivalin kamu kaynağı kullanılmadan tamamen sponsorların katkılarıyla yapıldığını söyledi.

Festivalin geleneksel hale gelmesi temennisinde bulunan Makas, "Kırıkkale denildiği zaman herkesin aklına 'birlik beraberlik' gelir. Kırıkkale, Cumhuriyet şehri, milliyetçilerin şehri. Kırıkkale, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün keşfettiği bir şehir. Festivalle birlik ve beraberliğimizi sağlamayı amaçlıyoruz. İnsanımızın birbirini sevmeye, kenetlenmeye ihtiyacı var. Kırıkkale savunmanın, tarımın, yiğitliğin ve Bozlağın baş şehri. Kırıkkale'mizi daha iyi tanıtmaya çalışacağız." diye konuştu.

Milletvekili Öztürk de festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, "KALEFEST"in ilerleyen yıllarda da kalıcı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Önal da etkinlikte birlikteliğin, beraberliğin, dayanışmanın, karşılıklı oturup konuşmanın ne kadar kıymetli olduğunu gördüklerini kaydetti.

Makas, Öztürk, Önal ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından kitap fuarı ile Kırıkkale sokak lezzetleri ve el sanatları sokağının açılışını gerçekleştirdi.

Festivalde sahne alan Şehit Aileleri ve Gaziler Korosu da türkü ve şiirler seslendirdi.