Ekmeğini kazandığı hastane hayatını kurtardı

İzmir'de hastanede çalışırken kalbi duran temizlik görevlisi, aynı serviste birlikte görev yaptığı doktor ve hemşirelerin zamanla yarışan müdahalesi sayesinde yaşama döndü.

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde temizlik görevlisi olan 43 yaşındaki Mehmet Bedel, 12 Temmuz Pazar günü çalışırken mide ağrısı şikayetiyle acil tıp uzmanları Ferdi Akbulut ve Hamza Çıldır'a başvurdu.

Doktorların yönlendirmesiyle kardiyoloji bölümüne götürülen ve ekokardiyografi incelemesi sırasında fenalaşan Bedel'in bilinci kapandı ve kalbi durdu.

Mesai arkadaşları için hastanede zamanla yarış

Bunun üzerine kardiyoloji ve acil servis ekipleri saniyeler içinde müdahaleye başladı. Yaklaşık 15 dakika kalp masajı ve elektroşok uygulanan Bedel'in kalbi yeniden çalıştırıldı.

Hızla anjiyo ünitesine alınan Bedel'in kalbinin ön duvarını besleyen ana damarının tamamen tıkalı olduğu belirlendi. Operasyon sırasında yeniden kalbi duran Bedel'e bir kez daha kalp masajı yapıldı. Kalbin yeniden çalıştırılmasının ardından tıkalı damar stentle açıldı.

Yaklaşık 10 saat yoğun bakımda entübe olarak tedavi gören Bedel, sağlık durumunun düzelmesiyle servise çıkarıldı.

"Kendimi şanslı hissediyorum"

Mehmet Bedel, AA muhabirine, yaşadıklarına hala inanamadığını söyledi.

Doktorların başındaki konuşmalarını duyduğunu anlatan Bedel, "Beni hiç yalnız bırakmadılar. Müdahale ederken doktorlarımın ağladığını, yalvardığını, 'Mehmet döneceksin, seni çok seviyoruz.' dediklerini hatırlıyorum. Hepsini çok seviyorum. Bundan sonra hayatı daha çok seveceğim, fazla bir şeyi kafaya takmayacağım. Bir 10-15 dakika sonra hastalansaymışım, şu an aranızda değildim. Kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

Bedel, sağlığına tamamen kavuşmasının ardından acil servisteki görevine yeniden başlamak istediğini anlattı.

Bedel'e müdahale eden acil tıp uzmanı doktor Hamza Çıldır, hastanın ekoda bayıldığı haberi gelmesinin ardından acil servisteki doktor ve hemşirelere "koşun" dediğini anlattı.

Çıldır, şunları kaydetti:

"Mehmet ağabeyin kalbinin durduğunu fark ettik. Bizden önce müdahaleye başlamışlardı. Biz de yardım ettik. 15 dakika civarında kalp masajı yaptık. Aralıklarla elektro şok da verdik. 12 dakika içinde kalbinin döndüğünü gördük. Entübe edip anjiyoya aldık. Masada yine 3 dakika kalbi durdu yine biz kalp masajı yaptık. 15 dakika kalp durması var. Şükür ki vücudunda bir hasar kalmadı. Hızlı müdahale ettik. Vücudu oksijensiz kalmadı."

"Mehmet'i sağlıklı bir şekilde görmek mutlu ediyor"

Acil tıp uzmanı doktor Ferdi Akbulut ise Bedel ile 3,5 yıldır hastanenin acil servisinde birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Ekokardiyografi odasında müdahale süresi uzadıkça umudunun azaldığını anlatan Akbulut, şöyle konuştu:

"Sanırım dönmeyecek dedim ama yine de müdahalemizi sürdürdük. En sonunda nabız sağlandı. Anjiyoya aldık, tekrar kalbi durdu. Tekrar kalbini çalıştırdık. O anlarda duygulandım. 3,5 yıldır beraber çalışıyoruz. Bana daha önce 'Hocam bana bir şey olursa sen bak.' demişti. Allah'ın hikmeti. O gün de ben nöbetçiydim. Ben şu an çok mutluyum. Mehmet'i sağlıklı bir şekilde görmek mutlu ediyor. Hastane içi arrestlerde (kalp durmalarında) müdahale şansımız yüksek. Hastane dışında olduğu zaman bu süreç uzayabiliyor. Beyin 3 dakika sonra oksijensiz kalınca etkileniyor. Mehmet'in hastane içinde kalbinin durması bir şans. 30 dakika sonra mesaisi bitip eve gidecekti. Evde böyle bir şey olsa Mehmet aramızda olmayabilirdi."

Kardiyoloji uzmanı Ömer Özkan Duman, Bedel'in kalbini tekrar çalıştırdıktan sonra hızlı bir şekilde anjiyo salonuna aldıklarını, 15 dakika süren operasyonla kalbin ana damarını stentle açtıklarını anlattı.

Başhekim Doç. Dr. Kamil Yamak da Bedel'in sağlığına kavuşması için sağlık çalışanlarının seferber olduğunu, onu serviste sağlıklı bir şekilde yeniden gülerken görmenin mutluluk verici olduğunu aktardı.