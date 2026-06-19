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Kahramanmaraş, UNESCO Edebiyat Şehri Oldu

Kahramanmaraş, UNESCO Edebiyat Şehri Oldu
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Kahramanmaraş, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'Edebiyat Şehri' olarak kabul edildi.

Kahramanmaraş, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'Edebiyat Şehri' olarak kabul edildi.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'Edebiyat Şehri' olarak kabul edilen Kahramanmaraş için İstanbul'da tanıtım toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programa gönderdiği mesajla UNESCO başarısından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı tebrik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ın Türkiye'yi edebiyat alanında temsil eden ilk şehir olarak UNESCO ağına katıldığını belirterek, köklü edebi birikimi ve kültürel mirasıyla bu unvanı fazlasıyla hak ettiğini söyledi. Ersoy, UNESCO başarısının aynı zamanda şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak yeni bir dönemin kapısını araladığını vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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