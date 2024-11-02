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Kahramanmaraş'taki Depremzedelere Yönelik Kültürel Varlıkların Restorasyonu Devam Ediyor

Kahramanmaraş'taki Depremzedelere Yönelik Kültürel Varlıkların Restorasyonu Devam Ediyor
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören 866 kültür varlığı ve vakıf eserinin restorasyon çalışmaları hızla sürdürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören vakıf eserleri ve kültür varlıklarının restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde kent genelindeki 866 kültür varlığı ve vakıf eserinden 407'si hasar gördü.

Eserlerin yeniden ayağa kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığınca çalışma başlatıldı.

Kentin sembolü haline gelen tarihi Ulu Cami, Taş Köprü ve Maraş Kalesi'nin restorasyonu sürerken, geleneksel konaklardan "Ünver Aydemir Evi", "Veysel Çelik Evi" ve "Medine Çiriş Evi"nde çalışmalar tamamlandı.

Kentteki 14 cami, 1 hamam, 2 han, 27 dükkan, 5 kamu binası, 1 mezarlık, 6 çeşme, 208 konut olmak üzere 264 kültür varlığında da çalışmalar devam ediyor.

"Bölgede en fazla kültürel varlığa sahip il konumundayız"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında kent genelindeki 866 eserden 113'ünün orta hasarlı, 244'ünün ağır hasarlı, 50'sinin ise tamamen yıkık olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Tarihi 12 bin yıl kadar eskiye giden kentte, Prehistorik dönemden başlayarak Osmanlı, Selçuklu ve Dulkadiroğlu dönemlerinden eserlerin bulunduğunu dile getiren Ünlüer, "Bölgede en fazla kültürel varlığa sahip il konumundayız." dedi.

Depremden etkilenen tarihi ve vakıf eserlerinin restore edilmesi ve yeniden kent hafızasında yerini alması için yürütülen restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdüğünü anlatan Ünlüer, şu bilgileri verdi:

"Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta normalleşme çalışmalarımız her alanda devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen afetlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı kent müzemiz ve Harran Üniversitesindeki uzmanlar kentimizde vakıf eserlerinin restorasyonunu yapmak için çalışmalar başlattı. Bu kapsamda arkeolojik kazılar yapıldı ve restorasyonda kullanılması gereken, mimari özellikleri taşıyacak ve eserlerimizde kullanılacak parçaları tespit ettik. Kentimizin hafızası olan tarihi Ulu Cami'nin restorasyonu ihale edilmişti. Bu tarihi mekanda çalışmalarımız devam ediyor ve eski haline gelmesi için 3 yıllık bir çalışma süresi olacak. Fakat 2 yıl gibi süre zarfında tamamlanarak vatandaşlarımızla buluşturulmasını ümit ediyoruz. Vakıf eserlerimizi titiz bir çalışmayla yeniden Kahramanmaraş'ımıza kazandıracağız."

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Kültür Sanat
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