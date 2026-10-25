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Kahramanmaraş'taki 11. Kitap Fuarı 10 günde 400 bine yakın ziyaretçi ağırladı

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Kahramanmaraş'taki 11. Kitap Fuarı 10 günde 400 bine yakın ziyaretçi ağırladı
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kahramanmaraş'ta 11. Uluslararası Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 150 yayınevinin katıldığı fuarı 10 günde 400 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini, fuarın sona ereceğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kahramanmaraş'ta düzenlenen 11. Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında söyleşiye katıldı.

Yenişehirlioğlu, söyleşi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarların kültürün ve edebiyatın gelişmesine, okuma alışkanlığının yaygınlaşmasına ve yazarlarla okurların buluşmasına katkı sağladığını belirtti.

Kahramanmaraş'ın edebiyat alanındaki köklü geçmişine dikkati çeken Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

" Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen bu tür kültürel faaliyetler, diğer illerdekilerden farklılık arz ediyor. Burası şairler, yazarlar ve edebiyatçılar açısından mümbit bir coğrafya. Türkiye'ye damga vurmuş isimlerin yetiştiği bir yerde bulunuyoruz. Bu nedenle Kahramanmaraş'taki kitap fuarları diğerlerinden ayrılıyor. Kahramanmaraş halkı da fuarı canlı tutuyor, ziyaretler gerçekleştirerek kitaplara ulaşıyor. Kültür hayatımız açısından son derece önemli bir fuar. Söyleşiler kapsamında bizler de gençlerimizle buluşacak, sohbet edeceğiz."

Fuarda kitapseverlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yenişehirlioğlu, açıklamasının ardından söyleşi programına katıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de kitap fuarının kentin en önemli organizasyonlarından biri olduğunu ifade etti.

Kitap fuarını geleneksel hale getirdiklerini ve kesintisiz sürdürmek istediklerini belirten Görgel, şöyle konuştu:

"Bu şehir, edebiyatın başkenti olarak UNESCO tarafından Edebiyat Kenti unvanıyla tescil edilmiş, kültürü, sanatı ve bu tür organizasyonlarıyla ön plana çıkmış bir kent. Bu nedenle kitap fuarımız şehrimize ayrı bir değer katıyor. Bu yıl yaklaşık 150 yayınevinin katıldığı fuarımızı, 10 günde 400 bine yakın vatandaşımız ziyaret etti ve kitaplarla buluştu."

Fuar, bugün son gün etkinliklerinin ardından sona erecek.

Kaynak: AA
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