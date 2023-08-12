Kahramanlık şiirli halaylar Çemişgezek'te yeniden hayat buldu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde düzenlenen bir düğünde, 40 yıl sonra yeniden canlandırılan kahramanlık şiirli halaylar büyük ilgi gördü. Elazığ-Harput kültürünün yoğun olarak yaşandığı ilçede düğün nostaljisi yaşandı.

Kahramanlık şiirli halaylar, ilçede 40 yıl sonra yeniden hayat buldu

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki bir düğünde vatandaşlar, yerel kültürü yaşatmak adına daha önce halay aralarında okunan kahramanlık şiirlerini yeniden canlandırdı.

Elazığ'a yakınlığı ve geçmişte Elazığ'a bağlı olmasından dolayı Elazığ-Harput kültürünü yoğun olarak yaşayan Çemişgezek ilçesinde düğün nostaljisi gerçekleştirildi. Elazığ'ın meşhur dik halayı ile birlikte Çemişgezek'te 40 yıl öncesine kadar düğün halaylarının arasında seslendirilen kahramanlık şiiri bir düğünde yeniden icra edildi.

Şiiri, davul klarnet eşliğinde Araştırmacı Yazar Kağan Gökalp okurken, halay izleyenlerden büyük ilgi gördü.