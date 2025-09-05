Kadriye Tatlısu, Sivas'ın El Sanatlarını Uluslararası Arenaya Taşıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı Kadriye Tatlısu'nun atölyesinde ürettiği kemik tarak ve bıçak başta olmak üzere Sivas'a özgü çeşitli el sanatları için tasarladığı rölyef işlemeli özel sunum kutuları, yurt içi ve dışından alıcı buluyor.

Tatlısu, yaklaşık 22 yıl önce hobi amaçlı başladığı ve kursa katılarak geliştirdiği ahşap oymacılığını mesleğe dönüştürerek 17 yıl önce atölye açtı.

Eşiyle açtığı atölyede Sivas'ın el sanatlarından kemik tarak ve bıçak başta olmak üzere minyatür saz, Kangal köpeği objeleri, tespih ve kalemlikler üreten Tatlısu, bunlar için rölyef işlemeli özel sunum kutuları tasarladı.

Ürünleri yurt içi ve dışında alıcı bulan Kadriye Tatlısu, 2019'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Geleneksel El Sanatları Ahşap Oyma Ustası" unvanı alarak devlet sanatçısı oldu.

Ahşap oyma ustası Kadriye Tatlısu, AA muhabirine, 22 yıl önce başladığı ahşap oymacılığını çok sevdiği için atölye kurmaya karar verdiğini söyledi.

Sonraki yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı "devlet sanatçısı" olduğunu anlatan Tatlısu, "Bundan sonra sunumlarımızı farklılaştırdık. Kutu yapımına yoğunlaştık. Bunun sebebi ise kurumlarımızdan gelen istek. Sivas'ın değerleri olan bıçak ve tarakların sunuma ihtiyacı vardı. Biz de bunu nasıl geliştirebiliriz diye başlayarak devam ediyoruz". dedi.

"Genellikle devlet büyüklerimize gidiyor"

Tatlısu atölyelerinde ürettikleri ürünlerde rölyef ile ahşabı buluşturduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz bunu kutularla başlayıp tablolara geçtik. İsteğe göre ürün çeşidi çoğaldı. Taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Ürünlerimiz genellikle devlet büyüklerimize gidiyor. Yurt dışından da çok fazla talep oluyor. Yurt dışından da genellikle tespih ustaları için kutular imal ediyoruz. İstekleri doğrultusunda tablolarını yapıyoruz. Bize Katar'dan da özel kutu siparişi geliyor. Dediğim gibi ne isterse özel olarak onun çalışmasını yapıp sunumunu yaparak satışını yapıyoruz. Almanya, Hollanda, ABD gibi birçok ülkeye aracı firmalarla ürünlerimiz gidiyor."

Ürünleriyle ilgili olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Tatlısu, "Çok şükür, bu zamana kadar sıkıntı yaşamadık. Verdiğimiz ürünlerin hepsinden herkes çok memnun kalıyor." diye konuştu.

Eşiyle çalışan Nadir Tatlısu da amaçlarının hem geleneksel el sanatlarını yaşatmak hem de bu değerleri uluslararası alanda görünür kılmak olduğunu söyledi.

Eşinin sayesinde bu işe başladığına dikkati çeken Tatlısu, "17 yıldır eşimle çalışıyorum. Burada Sivas yöresine ait kemik tarak, kemik bıçak veya kompozisyonlar yani Sivas'ı anlatan içerikler ve kutular üretiyoruz." dedi.