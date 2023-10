Kadıköy Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlattığı 'Türkiye' adlı klasik müzik eseri konserle tanıtıldı

Kadıköy Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlattığı ' Türkiye' adlı klasik müzik eseri, Süreyya Operası'nda gerçekleştirilen konserle ilk defa dinleyiciyle buluştu.

Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü birbirinden özel etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği çalışmalar ve sunduğu imkanlarla Türkiye'de kültür ve sanat faaliyetlerinin merkezi haline gelen Kadıköy, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak Türkiye'nin en önemli bestecilerinden Turgay Erdener'e ve şair Turgay Fişekçi'ye bir eser hazırlamaları için teklifte bulunmuştu. Kadıköy Belediyesi'nin girişimiyle hazırlanan ve Cumhuriyet'in 100 yılını anlatan Türkiye adlı o eser, geçen akşam Süreyya Operası'nda ilk kez müzikseverlerle buluştu.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın ev sahipliğinde sanat ve siyaset dünyasından birçok özel konuğun katıldığı konserde, yaklaşık 100 kişiden oluşan orkestra ve koro, Türkiye adlı rapsodik kantatı ilk defa seslendirdi. Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan eser, Süreyya Operası'nı dolduran müzikseverlerden büyük beğeni topladı. Konserde ayrıca Cumhuriyet tarihinin iki değerli bestecisi Ferit Alnar ve Ferit Tüzün'ün eserleri de icra edildi.

Konser öncesi açıklamalarda bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Kaynakları ölçüsünde Türkiye'nin kültüre ve sanata en çok destek veren kamu kurumları arasında yer alan Kadıköy Belediyesi olarak böyle bir iklimde, gelecek yüzyıla dair vizyonumuzu ortaya koyarken cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine bestelenen 'Türkiye' adlı eserin Süreyya Operası'nda icra edilmesinin önemine de vurgu yapan Odabaşı, "Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türk aydınlanmasının, modernleşmesinin sembolü olan bir mekanda, Süreyya Operası'nda son derece anlamlı bir konser için bir araya geldik. Bu sahne, geçmişten bugüne bize emanet; bizim de geleceğe miras bırakacağımız çok özel bir mekan" diye konuştu.

Odabaşı konuşmasını "Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" sözleriyle sona erdirdi.

Türkiye adlı rapsodik kantatı besteleyen Turgay Erdener, Kadıköy Belediyesi'nin böyle bir eserin hazırlanması için kendisine teklif ilettiğinde çok duygulandığını belirtti. Erdener, "Türkiye'de kültüre, sanata dost bazı belediyeler var. Kadıköy Belediyesi bunların başında geliyor. Sürekli kültüre ilişkin projeler, iyilikler üretme peşinde. Konser sırasında da orkestranın arkasında yansıtılan çok güzel görüntüler görecek seyirciler. En başta Cemal Reşit Rey üstadımız olmak üzere Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Akses'ten bendenize kadar uzanan bestecileri görüyoruz arkada. Kadıköy Belediyesi burada demek istiyor ki biz klasik müziği üretmeye çalışan bestecilere sahip çıkıyoruz. Bunları unutturmayacağız, unutmuyoruz diyor. Bu, korkunç duygulandırıcı bir şey benim açımdan" diye konuştu.

Eserin sözlerini kaleme alan şair Turgay Fişekçi de "Cumhuriyet'in 100. yılı hepimizin çok önemli bir yıl dönümü. Kadıköy Belediyesi'nden böyle bir teklif gelince çok heyecanlandım. Böyle bir yıl dönümüne sanatsal bir katkıda bulunabilme olanağına kavuşmak beni çok mutlu etti. Bu sözleri yazarken bir Anadolu ve Cumhuriyet güzellemesi olarak düşündüm. On bin yıllık bir geçmişi var Anadolu'nun. Hem acıların hem de güzellerin de olduğu bir coğrafya. Bu bereketli topraklarda insanların mutlu olması için her şey var. Ortaya çıkan eser de aldığı tüm destekleri hak ediyor. Bir dinleyici olarak söylüyorum ki mükemmel bir eser ortaya çıktı" dedi.