Japonya Prens Mikasa Vakfı ile Türk Hava Yolları (THY), Kırşehir'deki Kalehöyük kazısının tanıtımı ve desteklenmesini kapsayan işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, tarihi İpekyolu'ndaki Kaman ilçesindeki Kalehöyük arkeolojik sahasında 38 yıldır yürütülen kazı çalışmalarının tanıtımı ve desteklenmesini kapsayacak.

Japonya'da Prens Mikasa Vakfı ve THY, Kalehöyük kazısını desteklemek için işbirliği protokolü imzaladı

Japonya'da Prens Mikasa Vakfı ile Türk Hava Yolları (THY), Kırşehir'deki Kalehöyük kazısının tanıtımı ve desteklenmesini kapsayan işbirliği protokolü imzaladı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nde, Japonya Prens Mikasa Vakfı ile THY tarafından, Kalehöyük arkeoloji sahasındaki faaliyetlerin desteklenmesini hedefleyen işbirliği protokolü imzalandı.

İmza törenine THY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Altun, Prens Mikasa Vakfı Başkanı ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Dr. Omura Saçihiro ile davetliler katıldı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen konuşmasında, Türk bayrağının taşıyıcısı olarak THY'yi " Türkiye'nin haklı gurur kaynağı" olarak niteledi.

Altun konuşmasında, imzalanan protokol vasıtasıyla, Prens Mikasa Vakfı ve THY'nin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesine katkı sunacağını belirtti.

Türkiye'nin çok kültürlü mirası dolayısıyla çok sayıda tarihi bölgeye ev sahipliği yaptığını kaydeden Altun, kültür ve turizm alanında Türk-Japon ilişkilerinin daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Omura, 38 yıldır Türkiye'deki arkeolojik kazılarda üstlendiği görevi sorunsuzca yürütmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Türkiye'de tarihi kalıntılar arasında mesai yaparken "Anadolu'nun çok değerli insanlarıyla tanışma fırsatı yakaladığını" dile getiren Omura imzalanan protokol dolayısıyla THY Yönetim Kuruluna şükranlarını bildirdi

Protokol, tarihi İpekyolu'ndaki Kaman ilçesindeki Kalehöyük arkeolojik sahasında 38 yıldır yürütülen kazı çalışmalarının tanıtımı ve desteklenmesini kapsayacak.

İmza töreninin akabinde, Tokyo Büyükelçiliği rezidansında resepsiyon verildi. Tokyo Büyükelçisi Güngen'in ev sahipliğindeki resepsiyona Japonya Prensesi Akiko da iştirak etti.