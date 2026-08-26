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Hirosaki Kalesi 11 Yıl Sonra Halatlarla Asıl Yerine Taşındı

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Japonya'daki 400 tonluk Hirosaki Kalesi, tadilat amacıyla kaldırıldığı yerden 78 metre uzağa, binlerce kişinin halat çekmesiyle asıl konumuna doğru taşınmaya başlandı. Etkinlikte insan gücüyle 5 metre, iş makineleriyle de kalan 73 metre taşıma yapılacak.

Japonya'nın Aomori eyaletinde yer alan ve ulusal tarihi miras kabul edilen 400 tonluk Hirosaki Kalesi, bini aşkın kişi tarafından halatlarla çekilerek 11 yıl önce tadilat amacıyla kaldırıldığı asıl konumuna doğru taşındı.

Japonya'nın Aomori eyaleti dikkat çeken bir olaya sahne oldu. Ulusal tarihi miras kabul edilen ve 2015 yılında tadilat amacıyla yerinden kaldırılan 400 tonluk Hirosaki Kalesi, kura ile seçilen bini aşkın kişi tarafından halatlarla çekilerek asıl konumuna taşındı. Devasa bir platform üzerinde bulunan kalenin bu yılın sonuna kadar toplamda yaklaşık 78 metre kaydırılarak eski yerine tamamen oturtulması planlanıyor. Ağustos sonuna kadar düzenlenecek benzer etkinliklere toplam 4 bin 100 kişinin katılması ve kalenin yalnızca insan gücü kullanılarak toplamda 5 metre hareket ettirilmesi hedefleniyor. Geriye kalan yaklaşık 73 metrelik kısmın ise iş makineleri kullanılarak tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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