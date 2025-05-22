Japon Arkeolog Dr. Sachihiro Omura Son Yolculuğuna Uğurlandı

Japon Arkeolog Dr. Sachihiro Omura Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kaman ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kurucusu Dr. Sachihiro Omura, anma töreniyle Ankara'ya uğurlandı. Törende, Omura'nın Türkiye'deki arkeolojiye katkıları vurgulandı.

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kurucusu Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın (76) cenazesi, düzenlenen törenle Ankara'ya uğurlandı.

1972 yılından beri Türkiye'de yaşayan ve 1985'ten itibaren Kalehöyük'te kazı başkanlığı yapan arkeolog Sachihiro Omura, tedavi gördüğü Kaman Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 1985 yılında başlattığı Kaman Kalehöyük kazılarıyla Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine ışık tutan Omura için kurucusu olduğu Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün bahçesinde anma töreni düzenlendi. Törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği temsilcileri, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Kimiyoshi Matsumura, Omura'nın eşi Dr. Masako Omura, kızı Sachiko Omura, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'BİZİMLE GÜLDÜ, BİZİMLE AĞLADI'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, törende yaptığı konuşmada, "Bugün, burada yalnızca büyük bir bilim insanını değil; insanlığa, kültüre ve dostluğa adanmış bir ömrü uğurlamak üzere toplandık. Türkiye'yi bir vatan, biziyse bir aile bildi. Biz de onu yürekten benimsedik, sevgiyle, saygıyla bağrımıza bastık. Kalehöyük'te 40 yıl önce başlayan kazı çalışmalarını bizlere yalnızca bilimsel olarak değil, insani olarak bir miras bıraktı. Kaman, Yassıhöyük ve Büklükale'de yürütülen her çalışmada Dr. Omura'nın emeği, bilgeliği ve sevgisinin izleri bulunmakta. O artık Türk arkeolojisinin ayrılmaz bir parçasıydı. Bizimle güldü, bizimle ağladı, bizimle birlikte yaşadı" dedi.

'BU TOPRAKLAR SENİ ASLA UNUTMAYACAK'

Dr. Sachihiro Omura'nın eşi Dr. Masako Omura, "Sevgili Sachihiro Omura. Bu topraklara 'yuvam' dediğin, tarihimizi geleceğe taşıdığın ve dostluğunla kalplerimizde yer ettiğin için sana minnettarız. Seni daima kalbimizde yaşatacağız. Huzur içinde uyu. Bu topraklar seni asla unutmayacak. 45 yıllık hayat arkadaşımı toprağa verdiğim bu topraklarda çalışmalarımıza devam edeceğim. Onun anısını ve bilimsel mirasını yaşatmak en büyük görevimiz" diye konuştu.

'ÇOK ÜZGÜNÜM'

Japon Anadolu Arkeolojisi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura ise "Dr. Sachihiro Omura beyin aniden aramızdan ayrılmasından dolayı çok üzgünüm. Bu ani ölümü hala algılayamıyoruz. Sanki burada konuşurken, Omura beyin arkadan gelip bana cesaret verecek gibi hissediyorum. Buradaki kalabalık, Omura Bey'in ne kadar çok sevildiğini bizlere bir kez daha gösterdi. 52 sene, hayatının üçte ikisini Türkiye'de yaşayarak geçirdi. Çok azimli bir şekilde çalışarak hayallerini gerçekleştirdi. Omura Bey'e, 'Siz artık Türk'sünüz' diyenleri çok oldu. Yaşamı boyunca Omura Bey'i destekleyen herkese içten teşekkürlerimi sunuyor, kendisini asla unutmayacağımı bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Dr. Omura'nın cenazesi, öğrencilerinin taşıdığı Türk ve Japon bayrakları eşliğinde 'Güle Güle Omura' sloganlarıyla Kaman'dan Ankara'ya uğurlandı.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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