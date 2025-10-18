Haberler

Jandarma Astsubay'dan 'Son Umut' Kitabı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando Arama Kurtarma Tim Komutanı Mahir Akdemir, gerçek olaylardan esinlenerek yazdığı 'Son Umut' adlı kitabını yayımladı. Kitap, arama kurtarma anılarını ve insan hayatındaki önemini vurguluyor.

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Mahir Akdemir, yaşadığı gerçek olaylardan esinlenerek yazdığı 'Son Umut' adlı kitabını yayımladı. Arama kurtarma görevlerinde tanık olduğu anıları hikayeleştiren Akdemir, kitabın önsözünde 'Bu kitap bir yazarın kaleminden değil, bir askerin yüreğinden doğdu' ifadelerine yer verdi.

JAK Tim Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Mahir Akdemir, arama kurtarma görevlerinde tanık olduğu anları 'Son Umut' adlı kitapta derledi. Akdemir, yaklaşık iki yıl önce yazmaya başladığı kitabı oluşturma fikrinin, görev sırasında yaşadıklarından esinlendiğini aktardı. 36 bölümden oluşan ve her bölümde farklı bir arama kurtarma hikayesine yer verdiği kitabına ilişkin Akdemir, "Kitapta anlatılanlar, gerçek olaylardan uyarlanan hikayelerden oluşuyor. Her biri ayrı yaşanmışlık içeriyor. Bu olayları yaşarken notlar alıyordum, zamanla birleştirip kaleme aldım" dedi.

'DENİZ'İN TIRMANIŞI' HİKAYESİ DUYGULANDIRDI'

Yazarken en çok etkilendiği hikayesinin 'Deniz'in Tırmanışı' adlı hikaye olduğunu belirten Akdemir, "Yaklaşık 3 yıl önce yaşadığım bir olayı kaleme aldım. 32'nci bölümde yer alan 'Deniz'in Tırmanışı' hala beni duygulandırır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında görev yaptığı dönemdeki anılardan da alıntılar yaptığını belirten Akdemir, "Bu kitapta yaşadıklarımdan kesitler var. O dönemde yaşadığım olayları yazarken de okurken de aynı duyguları tekrar hissediyorum. Okuyanlar da bana dönüp 'Biz de yaşadık' diyor" diye konuştu.

'KURTARILAN HER CAN, SON UMUT'

'Son Umut' adını seçme nedenini anlatan Akdemir, arama kurtarma görevlerinin insan hayatındaki önemine dikkati çekti. Akdemir, "Bir arama kurtarma görevine gittiğinizde kurtardığınız kişi, sizi gözlerinde bir kahraman gibi görür. O an siz, onun için bir umut olursunuz. Hatta bazen gördüğü son kişi siz olursunuz. Bu yüzden kitabın adını 'Son Umut' koydum" diye konuştu.

'ZOR AMA UMUT VEREN BİR MESLEK'

Arama kurtarma görevlerinin zorluklarına rağmen bu işi severek yaptığını belirten Akdemir, "Ne kadar zor olursa olsun, severek yaptığınızda bu iş insana umut verir. İnsanlara ışık oluyorsunuz. Kurtardığınız insanlarla aranızda çok özel bir bağ kuruluyor" dedi. İlk kitabının ardından yazmaya devam ettiğini belirten Akdemir, "İkinci kitap için henüz taslak aşamasındayım ama yazmaya devam ediyorum. İlerleyen zamanlarda yeni bir kitap daha çıkarmayı planlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
