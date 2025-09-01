İznik Gölü'nde Tarihi Sütun Başlıkları Bulundu

Bursa'nın Orhangazi sahilinde su seviyesi düşen İznik Gölü'nde tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sütun başlığı bulundu. Eserlerin hangi döneme ait olduğu yapılacak incelemelerle belirlenecek.

İznik Gölü'nün Orhangazi sahilinde serinlemek için suya giren kişi, suların çekildiği alanda çok sayıda büyük taş fark etti.

İznik Gölü'nün Orhangazi sahilinde serinlemek için suya giren kişi, suların çekildiği alanda çok sayıda büyük taş fark etti. Taşları inceleyen kişi, üzerinde işlemeler olduğunu görünce durumu İznik Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sütun başlıklarının bulunduğu noktada güvenlik önlemi aldı. Suyun içinde yer alan eserlerin hangi döneme ait olduğunun yapılacak incelemeler sonucunda netleşeceği öğrenilirken, sütun başlıklarının tarihi eser olabileceği değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
