İzmir Kültür Yolu Festivali'nde 'Hatırla! Kimsin?' İllüstrasyon Sergisi Açıldı

Güncelleme:
İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda açılan 'Hatırla! Kimsin?' sergisi, ressam Reha Barış'ın 19 eserini sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, insanın deformasyonunu simgeleyen figüratif ve sürreal çalışmalarla dolu.

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında "Hatırla! Kimsin?" illüstrasyon sergisi sanatseverlerle buluştu.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndaki İzmir Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda açılan sergide, ressam ve illüstratör Reha Barış'ın 19 eseri yer alıyor.

Sergi, insanın deformasyonunu simgeleyen figüratif ve sürreal çalışmalar sunuyor.

Serginin Genel Sanat Yönetmeni Nurgül Şenefe, "Hatırla! Kimsin?" sergisinin sanatçının ilk solo projesi olduğunu belirtti.

Sergi salonunun girişinde özel bir tasarımla ziyaretçileri karşıladıklarını aktaran Şenefe, bu alanın sanatçı Ayhan Doğan tarafından hazırlandığını söyledi.

Şenefe, bu alanın tasarımını, bilinçaltına yapılan karanlık bir yolculuk olarak kurguladıklarını belirterek, "Beynin kıvrımlarına atıfta bulunarak kişiyi bilinçaltına davet etmek için tasarladığımız bir yapıyla karşılıyoruz." dedi.

İnsanın deforme olabilme potansiyelini sanat aracılığıyla izleyiciyle paylaştıklarını dile getiren Şenefe, "Ey insan, yaradılışın gereği estetik bir varlıksın. Nasıl oluyor da bu kadar çirkinleşebilme potansiyeline sahipsin? Biz burada insanı metaforla anlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Serginin izleyicide güçlü bir etki bırakması için ışık tonu ve müzik seçimine özen gösterdiklerine dikkati çeken Şenefe, sergi salonunda deneyimsel bir ortam için ayna yerleştirildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kişiler aynanın karşısına geçerek kendiyle cesurca konuştuğu, herkesle paylaşmaya cesurca yer verdiği anlar yaratıyorlar. Biz bunları onların izni ve isteğiyle kayıt altına aldık, paylaşıyoruz. Hatırla, kimsin ey insan? Sen özünde estetik, güzel bir varlıksın ama çirkinleşebilme potansiyelinle neler yapıyorsun? Bir hatırla, hatırla kimsin diyoruz."

Sergi, 2 Kasım'a kadar 09.00-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
