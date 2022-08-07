İzmir kültür sanat haberleri: İzmir'de polisin ele geçirdiği yaklaşık 11 bin 500 yıllık heykel uzmanları bekliyor - Haberler

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İzmir kültür sanat haberleri: İzmir'de polisin ele geçirdiği yaklaşık 11 bin 500 yıllık heykel uzmanları bekliyor

İzmir kültür sanat haberleri: İzmir'de polisin ele geçirdiği yaklaşık 11 bin 500 yıllık heykel uzmanları bekliyor

Gelen İzmir haberlerine göre İzmir'de polisin tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirdiği M.Ö. 9500'e tarihlenen insan tasvirli heykel, İzmir Arkeoloji Müzesinin deposunda koruma altına alındı.

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İzmir'de polisin tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirdiği M.Ö. 9500'e tarihlenen insan tasvirli heykel, İzmir Arkeoloji Müzesinin deposunda koruma altına alındı.

Prehistorik Dönem'e ait olduğu tahmin edilen heykel, AA ekibince görüntülendi.

Dikdörtgen biçimli ve yaklaşık 70 santim yüksekliğindeki heykel, kaçakçıların elinden kurtarılan eserlerin bulunduğu kilitli depolarda tutuluyor.

Gözenekli taştan yapılmış heykel, baş ve gövde kısmından oluşuyor.

Gözleri, burnu, kulakları ve kolları belirgin durumdaki heykelin yüzü en dikkat çekici özelliğini yansıtıyor.

Savcılığın talebiyle farklı üniversitelerden bilim insanları ve arkeologların hazırlayacağı bilirkişi raporuyla eserin orijinal olup olmadığı ve bulunduğu bölgenin netleşmesi bekleniyor.

Operasyon

Mardin'den İzmir'e satış amacıyla tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda milattan önce 9500'e tarihlenen heykel ele geçirmişti.

Heykelin, Göbeklitepe, Nevali Çori ve Karahantepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlerle benzer özellikler gösterdiği belirtilmişti.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Kültür Sanat

Arkeoloji İzmir Kültür Sanat Haberler

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