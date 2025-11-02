İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrencilerinden Yapay Zeka Destekli Sanat Projesi

Haberler

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, kentin tarihi bölgelerinde çektikleri fotoğrafları yapay zeka ile tabloya dönüştürdü. 'Kent ve Empresyonizm' adlı projede, İzmir'in çok kültürlü yapısı yansıtılıyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, kentin tarihi bölgelerinde çektikleri fotoğrafları yapay zeka kullanarak tabloya dönüştürdü.

İEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, İzmir'in tarihsel dokusunu ve çok kültürlü yapısını yansıtmak amacıyla "Kent ve Empresyonizm" adlı projeyi hayata geçirdi.

Kemeraltı, Havra, Agora ve Basmane hattındaki tarihi bölgeleri gezen 41 öğrenci, çektikleri fotoğrafları yapay zeka destekli dijital araçlarla yeniden yorumlayarak tabloya dönüştürdü.

Projenin yürütücüsü Dr. Utkan Boyacıoğlu, çalışmanın İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü işbirliğiyle yürütüldüğünü belirtti.

Empresyonizm (izlenimcilik) akımının temelinde günlük yaşamdan kesitler, şehir atmosferi ve ışık-gölge oyunlarının yer aldığını aktaran Boyacıoğlu, "Bu sanat akımının en önemli özelliği, hayatın içinden manzaraları özgün bakış açılarıyla resmetmek. Biz de bu derste, İzmir'in çok katmanlı yapısını ele aldık. Öğrencilerimiz, kentimizin dinamik ve çok kültürlü dokusunu kendi izlenimleriyle yansıttı." ifadelerini kullandı.

Boyacıoğlu, öğrencilerin çalışmalarının sergileneceğini belirterek, belirlenen kriterleri sağlayan öğrencilere, İEÜ Mikro-Yeterlilikler Ofisi tarafından dijital rozet verileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Kültür Sanat
