İzmir Dikili Bademli Köyü'nde Temiz Deniz Temiz Çevre Festivali

İzmir Dikili Bademli Köyü'nde düzenlenen festivalde temiz deniz ve temiz çevre teması işlendi. Festivalde tiyatro gösterileri, atölye çalışmaları ve konserler gerçekleştirildi.

İzmir Dikili'de bin 200 nüfuslu Bademli Köyü'nde festival coşkusu yaşandı. Bademli Köyü Muhtarı Neslihan Maraş, "Tüm dünyanın yaşam tarzını dahi değiştiren Covid salgını sebebiyle ara verdiğimiz festivalimizi yılbaşında planlarken ülkemiz bir deprem felaketi ile sarsıldı. Etkinliklerimizi iptal etmeyi düşünsek de hayatın devam etmesi gerektiği düşüncesi ile bugün yeniden Bademli Festivalinde buluştuk. Festivalimizin ana teması 'Temiz Deniz, Temiz Çevre'dir. Geleceğimiz çocuklarımıza Bademli'nin denizi, toprağı, havası, suyu, doğası temiz kalsın" dedi.

İzmir Dikili'de bin 200 nüfuslu Bademli Köyü'nde festival coşkusu yaşandı. Bademli Köyü'nde bu yıl 7'incisi düzenlenen festivalin ana teması 'Doğa ve deniz kirliği' olarak belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Bergama Kozak Yukarıbey Kadın Tiyatrosu sergilediği oyunda Akbelen Ormanları ile yörelerinde yaşanan çevre felaketlerine dikkat çekti. Bademli Kadın Tiyatrosu'nun da sahne aldığı performans vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.

"TEMİZ DENİZ, TEMİZ ÇEVRE"

Antik dönemden kalma eşsiz adlara sahip olan, yöre halkının yaptığı Koruk Şurubuyla da ünlü olan Bademli'de düzenlenen festivalin 7'ncisi geleneksel 'Festival Yürüyüşü' ile başladı.

Bademli Köyü Muhtarı Neslihan Kutlu Maraş, şunları söyledi:

"Konuşmama, daha önce yaptığımız tiyatro festivallerimizin mimarı, yıl kaybettiğimiz Ragıp Ertuğrul'u saygıyla anarak başlamak istiyorum. Bademli'ye Tiyatroyu sevdiren kişidir. Kendisini saygı ve özlemle anıyoruz.

Festivalimize hoş geldiniz. Tüm dünyanın yaşam tarzını dahi değiştiren Covid salgını sebebiyle ara verdiğimiz festivalimizi yılbaşında planlarken ülkemiz bir deprem felaketi ile sarsıldı. Etkinliklerimizi iptal etmeyi düşünsek te hayatın devam etmesi gerektiği düşüncesi ile bugün yeniden Bademli Festivalinde buluştuk. Festivalimizin ana teması 'Temiz Deniz, Temiz Çevre'dir. Geleceğimiz çocuklarımıza Bademli'nin denizi, toprağı, havası, suyu, doğası temiz kalsın."

Festivalde; 68 kuşağı şair ve yazarları Halit Özboyacı, Hüseyin Peker, Lütfiye Aydın ve Ali Özpalanlar, Çiğdem Elibol'un moderatörlüğünde bir araya geldi. 'İZBB Genç İzmir PandomimTeam Atölyesi', 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi', 'Çocuk Tarım Atölyesi' ile 'Ritim ve Dans Atölyesi' yapıldı. DİFOK'un, Dikili Köyleri temalı fotoğraf sergisi açıldı. Üçüncüsü yapılan Zeytinyağlı Yöresel Yemek Yarışması vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Sanatçı Zeliha Sunal ile TÜRÇEV'inde desteklediği 'Bademli Denizi Temiz Kalmalı' başlıklı çevre etkinliğinin ardından çocuklar ile belirlenen yerlerde duvar boyama etkinliği gerçekleştirildi.

KÖY KADINLARI KOZAK'TAKİ KATLİAMA DİKKAT ÇEKTİ

İzmir Büyük Şehir Belediyesi bünyesinde kurulan Bergama Kozak Yukarıbey Kadın Tiyatrosu'nun çevre konulu oyunu ise büyük alkış aldı. Akbelen'de mücadele eden yöre köylüsüne selam gönderilen etkinlikte Kozak'ta altın madeni ve taş ocaklarının açtığı büyük yıkım anlatıldı.

Bademli Kadın Tiyatrosu ise milli mücadelede etkin rol oynamış tarihi kadın figürlerin canlandırıldığı bir oyun sergiledi.

İki gün süren festival, Bademli çocuk Orkestrası dinletisi sonrasında Pelin Kadıoğlu ve İZBB THM Orkestrası konseri ile sona erdi.