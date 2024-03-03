İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Giacomo Puccini'yi Anıyor
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini'yi ölümünün 100. yıl dönümünde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek konserle anacak. Konserde İtalyan şef Massimiliano Caldi yönetiminde orkestra çalacak ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi soprano sanatçısı Ceren Aydın, Puccini'nin seçilmiş aryalarını seslendirecek. Konser saat 20.00'de başlayacak.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini'yi ölümünün 100. yıl dönümünde konserle anacak.
??????? Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde 8 Mart'ta gerçekleştirilecek etkinlikte orkestranın şefliğini İtalyan Massimiliano Caldi yapacak.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi soprano sanatçısı Ceren Aydın, Puccini'nin seçilmiş operalarından tanınmış aryalarını seslendirecek.
Konser saat 20.00'de başlayacak.