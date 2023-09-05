İzmir'de Uluslararası Tekstil Bienali Açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Tekstil Bienali, küratörlüğünü Nihat Özdal'ın yaptığı bir törenle açıldı. Bienal, Türkiye için bir ilk olma özelliği taşıyor ve 4 Eylül-24 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Sergiler, 8 farklı noktada gerçekleştirilecek ve 25 farklı ülkeden 61 katılımcı yer alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı, küratörlüğünü yazar ve sanatçı Nihat Özdal'ın yaptığı Uluslararası Tekstil Bienali, törenle açıldı. 4 Eylül-24 Kasım tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak bienal Türkiye için bir ilk olma özelliği taşıyor. Tekstil sektörüyle adını duyurmuş İzmir'e Tekstil Bienali'nin çok yakışacağını söyleyen Başkan Tunç Soyer, "İzmir sanat üretiminde Akdeniz'in en özgün kentlerinden olmuştur. Bugün tekstil sektörünü İzmir için anlamını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle düzenlediğimiz fuarlarla İzmir ve Türkiye tekstil sektörünü dünya ile buluşturuyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ve dünya sanat tarihine adını yazdıracak bir bienali sanatseverlerle buluşturuyor. Küratörlüğünü sanatçı Nihat Özdal'ın yaptığı Uluslararası Tekstil Bienali, Atlas Pavyonunda gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını sanatseverlere açtı.

"FUARLARIMIZLA İZMİR VE TÜRKİYE TEKSTİL SEKTÖRÜNÜ DÜNYA İLE BULUŞTURUYORUZ"

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Doğuda ve batıdaki bulunabilecek tüm ürünlerle birlikte tüm yaratıcı fikriler İzmir'in limanında yüzlerce yıl boyunca harmanlanmış. Bu nedenle şehrimiz tarih boyunca inovasyon ve yaratıcı fikirlerin odağında yer almış. Kemalpaşa Ulucak köyünde kurulan ve tarihi 8 bin yıl öncesine uzanan ilk dokuma araçları da İzmir'in bu özelliklerini yansıtır. Hareketli ticaret hayatı ve çok renkli, çok kültürlü yapısıyla sanat üretiminde de İzmir, Akdeniz'in en özgün kentlerinden olmuştur. Bugün tekstil sektörünü için İzmir'in anlamını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle düzenlediğimiz fuarlarla İzmir ve Türkiye tekstil sektörünü dünya ile buluşturmayı sürdürüyoruz. İzmir'in tarihinden ve tekstille olan ilişkisinden aldığımız ilhamla Türkiye'de ilk olan uluslararası tekstil bienalinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bienalin teması 'yavaş kumaş' olarak belirlendi. Dünyanın ilk 'Cittaslow metropolü' olan İzmir, tüm dünyada ve tekstil sektöründe de etkisi hissedilen yavaşlık kavramını, bianelin merkezine taşıyor. İzmir kentinin yüzlerce yıllık tarihsel mirası bienalimize ev sahipliği yapacak. Bienalimizin İzmir sanat ve tekstil dünyasına katkı sunmasını diliyorum" diye konuştu.

"İZMİR, BU KENTTE YAŞAMAYAN SANATÇILARA İLHAM OLUYOR"

Tekstil Bienali'nin Küratörlüğünü yapan Nihat Özdal ise "İEF'de bir bienal yapmak burada buluşmak ve bu bienali yapmak İzmir Fuarı'na bir ilki daha ekledi. Biz bu bienale hazırlık yaparken bu şehrin arkeolojik verilerine de ciddi şekilde çalıştık. İzmir bir tekstil şehri ve aynı zamanda tekstil sanatçılarının da kumaş üzerinde çalışan sanatçıların da şehri. İzmir, burada yaşamayan tekstil sanatçılarında ilhan kaynağıdır. Dünya çapında birçok sanatçı eserleriyle katıldı. Umarım bu bienal, tüm dünyaya İzmir'in tekstil ve sanat kenti olduğunu göstermesi için bir vesile olur" dedi.

ESERLER 8 AYRI NOKTADA SERGİLENECEK

24 Kasım'a kadar açık olacak sergilerde, 25 farklı ülkeden 61 katılımcı yer alacak. Eserler Atlas Pavyonu, Pakistan Pavyonu, Efes Antik Kenti, Namazgah Hamamı, Carfi Konağı, Etz Hayim Sinagogu, Alga ve Vakıflar Konağı'nda sergilenecek.