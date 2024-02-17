İzmir'de Sokak Lezzetleri Gece de Tercih Ediliyor

İzmir'de sık tüketilen boyoz, söğüş, kumru, paça çorbası, kokoreç, midye dolma ve bomba gibi sokak lezzetleri, çalışanlara ve farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerine geceleri de lezzetli seçenekler sunuyor.

Dünyanın itibarlı restoran derecelendirme sistemlerinden kabul edilen Michelin Rehberi'nin 2024 seçkisine 15 restoranıyla dahil olan İzmir, gastronomi alanındaki zenginliğini gündüz olduğu kadar gece saatlerinde de deneyimleme imkanı sunuyor.

Tarihten getirdiği kozmopolit kültürünü sokak lezzetlerine de yansıtan İzmir'de sadece gece hizmet veren lokantalar ve seyyar tezgahlar bulunuyor.

Bunlardan biri olan ve yarım asırdır gece hizmet veren Buca ilçesindeki Vodina Şifa Çorbacısı, çeşitli çorbalarıyla vatandaşların içini ısıtıyor.

"Satılan çorbaların yüzde 80'i kelle paça oluyor"

Vodina Şifa Çorbacısı işletmecisi Kaan Gürsoy, AA muhabirine, gece vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Atadan, babadan öğrenilen tariflerle hizmet etmeyi sürdürdüklerini ifade eden Gürsoy, şöyle konuştu:

"Son yıllarda sakatata haklı bir rağbet var. İnsan vücudunun direncini artırıyor. Kovid-19 salgını döneminde daha da prim yaptı. Şu anda İzmir'de en çok tüketilen çorbadır. Bizim özellikle paça çorbamız meşhurdur. Satılan çorbaların yüzde 80'i kelle paça oluyor. Ayak paça da çok tüketiliyor. Gece de müşterilerin ilgisi güzel. Yılların verdiği bir tecrübeyle müşterilerimiz bizi tercih ediyor. Biz de kendilerine en iyi hizmeti, en iyi çorbayı, en iyi şekilde sunuyoruz."

Söğüş günün 24 saati bulunabiliyor

İzmir ile özdeşleşen bir lezzet olan söğüş de çok sayıda restoran ve seyyar tezgahta günün 24 saati bulunabiliyor.

Kuzu kellesinden çıkarılan etlerin lavaşa sarılarak soğuk servis edildiği söğüş, içine soğan, maydanoz, domates ve kimyon eklenerek tüketiliyor.

Kemeraltı Çarşısı'ndaki dükkanında söğüş hazırlayan usta Murat Karakoç, söğüşe günün her saati ilginin olduğunu söyledi.

Söğüş tatmak isteyen şehir dışından gelen çok sayıda müşteriyi ağırladıklarını kaydeden Karakoç, "Gece yatağından kalkıp söğüş yemeye gelen bile oluyor." dedi.

Günü boyozla bitirmek

Boyoz da İzmir'de tartışmasız en çok tüketilen unlu mamuller arasında yer alıyor.

Özellikle eğlence merkezlerinin bulunduğu semtlerde 24 saat açık fırınlarda pişirilerek servis edilen boyoz, seyyar tezgahlarda da sıklıkla tüketiliyor. Boyoza haşlanmış yumurta ve çay eşlik ediyor.

Alsancak'ta seyyar tezgahında yaklaşık 6 yıldır boyoz satan Baran Akçakale de kentte gece karnı acıkan insanlar için en kolay seçeneğin boyoz olduğuna işaret etti.

Her ilçede merkezi noktalarda günün her saati boyozun satıldığı bir köşe bulunduğunu kaydeden Akçakale, "İnsanlar gece boyoz tükettikleri zaman daha da keyif alıyorlar. Çünkü günü boyozla bitiriyorlar." diye konuştu.

Coğrafi işaret tesciliyle korunan sokak lezzeti İzmir kumrusu da geceleri tercih gören lezzetler arasında yer alıyor.

Adını nohut mayası kullanılarak yapılan ve kumruya benzeyen şekildeki susamlı ekmeğinden alan kumru, tulum peyniri, domates ve yeşil biber konularak soğuk veya ızgarada kızarmış sucuk, salam ve kaşarla sıcak sandviç olarak servis edilebiliyor.