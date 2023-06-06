İzmir'de sembol hayvanlardan Pak Bahadır'ın iskeleti müzede sergilenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2007 yılında ölen sembol hayvanlardan Asya fili Pak Bahadır'ın iskeletini 16 yıl sonra müzede ziyarete açacağını duyurdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Onar'ın gözetimindeki uzman ekip tarafından yürütülen çalışma ile Pak Bahadır'ın kemikleri incelenerek soy ağacı ve ölüm nedeni hakkında verilere ulaşılacak.

İzmir'de 2007 yılında ölen kentin sembol hayvanlarından Asya fili Pak Bahadır'ın iskeleti, 16 yıl sonra müzede ziyarete açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1954 yılında Pakistan'dan Kültürpark Hayvanat Bahçesine getirilen, 2007 yılında ölen Pak Bahadır'ın kemikleri, bilim insanları tarafından gömüldüğü yerden çıkarıldı.

Parçaların birleştirilmesinin ardından ortaya çıkacak iskelet, Doğal Yaşam Parkı'ndaki Hayvan İskeletleri Müzesi'nde sergilenecek.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Onar'ın gözetimindeki uzman ekip tarafından yürütülen çalışma ile Pak Bahadır'ın kemikleri incelenerek soy ağacı ve ölüm nedeni hakkında verilere ulaşılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Onar, kemiklerin arkeolojik olarak inceleneceğini kaydeden, "250'ye yakın kemik var. İnceleme sonucunda o günkü ölüm koşulunun, lezyonların ne olduğunu belgelemek, yetersiz kalan belgelemeyi tamamlamak istiyoruz. Pak Bahadır'ı tekrar insanların hayatına kazandırmak istiyoruz. Bu durumu sadece iskelet, kemik olarak görmemek gerekiyor. İnceleme sonucunun ardından iskeletlendirme, montaj işlemi yapılacak." ifadelerini kullandı.

Onar, çocukken Pak Bahadır'ı ziyaret ettiğini ve onu elmayla beslediğini de belirtti.

Pak Bahadır, 1954 yılında 6 yaşındayken Pakistan'dan Kültürpark Hayvanat Bahçesi'ne getirilmiş, eklem ve kemiklerindeki hastalık nedeniyle 59 yaşında ölmüş, Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na gömülmüştü.