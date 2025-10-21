İzmir'de lise öğrencilerinden Gazze ve Doğu Türkistan için farkındalık yürüyüşü

İzmir'de lise öğrencileri, Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla sadece yürüyerek ulaşılan Selçuk ilçesindeki "Keçi Kalesi"ne çıktı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmen Vildan Turan'ın rehberliğinde kalenin zirvesinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları açtı.

Öğrenciler, "Gazze'ye Direnişe Bin Selam" ve "Doğu Türkistan Özgür" yazılı pankartlar da taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Türkiye genelinde "Filistin İçin Kalbimiz Bir" temalı farkındalık etkinliklerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Öğrencilerinin dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan insani durumlara karşı hassasiyet gösteren örnek bir nesil olduklarını ifade eden Yahşi, emeği geçenlere teşekkür etti.