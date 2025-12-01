Haberler

İzmir'de Kültür Sanat Haftası, 1-7 Aralık Arası Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak

İzmir, 1-7 Aralık tarihlerinde tiyatro, opera, konser ve sergilerle zengin bir kültür sanat programı sunacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin konserleri, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun farklı oyunları ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndaki seminerler dikkat çekiyor.

İzmir'de 1-7 Aralık'ta tiyatro, opera, konser ve sergilerden oluşan kültür sanat programı izleyiciyle buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Elhamra Sahnesi'nde 2 ve 4 Aralık'ta "W.A. Mozart Konser Aryaları" konserini, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde ise 6 Aralık'ta "Attila" operasını sahneleyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Radyo-yu Hümayun", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Kaçaklar", Bornova Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli", Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde "Kırmızı Kanatlı Baykuş" izleyiciyle buluşacak.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 4 Aralık'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda konser verecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise şef Alessandro Cedrone yönetiminde, solist Hyesang Park eşliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 5 Aralık'ta konser gerçekleştirecek.

İKSF'de seminerler, atölyeler ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) hafta boyunca çeşitli seminer, atölye ve sergilere ev sahipliği yapacak.

Yunus Bayraktar'ın "Türkiye'nin Görkemli Şelaleleri" semineri, 2 Aralık'ta düzenlenecek.

İKSF'de 3 Aralık'ta Prof. Dr. Ceren Ünal'ın "Sütun Üzerinde Yaşam ve İkonografi: Bizans'ın Stylit Azizleri" semineri, Sultan Nagihan'ın "Renklerin Rüyası" ebru atölyesi gerçekleştirilecek.

Selim Martin'in "Tarih Öncesi Müzik" semineri 4 Aralık'ta, Çağrı Başkurt'un "Osmanlı İmparatorluğu'nda Törensel Hayat: Saray ve Kahve" başlıklı semineri ise 5 Aralık'ta yapılacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü öğrencileri, 5 Aralık'ta "Genç Yetenekler Genç Sesler" konseri verecek.

Liz Sarda'nın "Dönüşüm: Sanatla Sürdürülebilirlik" sergisi 1-14 Aralık arasında ziyaret edilebilecek.

AASSM'de konser ve gösteriler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Orkestrası, "Volkan Konak ve Edip Akbayram'ı Anma" konserini 2 Aralık'ta AASSM'de gerçekleştirecek.

Türk müziğinin önemli bestecisi Ahmed Adnan Saygun ve Macar besteci Bela Bartok'un eserlerinden oluşan "SAYGUN ve BARTOK Açıklamalı Resital" 3 Aralık'ta İbrahim Yazıcı'nın anlatımları eşliğinde AASSM Büyük Salon'da seslendirilecek.

Çağdaş dans gösterisi "Cüret", 6 Aralık'ta AASSM Küçük Salon'da sahnelenecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencilerinin "Tınaztepe Seramik ve Cam" başlıklı sergisi 4 Aralık'ta AASSM Giriş Kat Batı Galeri'de açılacak ve 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
