İzmir'de Kültür Sanat Haftası, 1-7 Aralık Arası Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak

İzmir'de 1-7 Aralık'ta tiyatro, opera, konser ve sergilerden oluşan kültür sanat programı izleyiciyle buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Elhamra Sahnesi'nde 2 ve 4 Aralık'ta "W.A. Mozart Konser Aryaları" konserini, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde ise 6 Aralık'ta "Attila" operasını sahneleyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Radyo-yu Hümayun", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Kaçaklar", Bornova Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli", Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde "Kırmızı Kanatlı Baykuş" izleyiciyle buluşacak.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 4 Aralık'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda konser verecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise şef Alessandro Cedrone yönetiminde, solist Hyesang Park eşliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 5 Aralık'ta konser gerçekleştirecek.

İKSF'de seminerler, atölyeler ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) hafta boyunca çeşitli seminer, atölye ve sergilere ev sahipliği yapacak.

Yunus Bayraktar'ın "Türkiye'nin Görkemli Şelaleleri" semineri, 2 Aralık'ta düzenlenecek.

İKSF'de 3 Aralık'ta Prof. Dr. Ceren Ünal'ın "Sütun Üzerinde Yaşam ve İkonografi: Bizans'ın Stylit Azizleri" semineri, Sultan Nagihan'ın "Renklerin Rüyası" ebru atölyesi gerçekleştirilecek.

Selim Martin'in "Tarih Öncesi Müzik" semineri 4 Aralık'ta, Çağrı Başkurt'un "Osmanlı İmparatorluğu'nda Törensel Hayat: Saray ve Kahve" başlıklı semineri ise 5 Aralık'ta yapılacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü öğrencileri, 5 Aralık'ta "Genç Yetenekler Genç Sesler" konseri verecek.

Liz Sarda'nın "Dönüşüm: Sanatla Sürdürülebilirlik" sergisi 1-14 Aralık arasında ziyaret edilebilecek.

AASSM'de konser ve gösteriler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Orkestrası, "Volkan Konak ve Edip Akbayram'ı Anma" konserini 2 Aralık'ta AASSM'de gerçekleştirecek.

Türk müziğinin önemli bestecisi Ahmed Adnan Saygun ve Macar besteci Bela Bartok'un eserlerinden oluşan "SAYGUN ve BARTOK Açıklamalı Resital" 3 Aralık'ta İbrahim Yazıcı'nın anlatımları eşliğinde AASSM Büyük Salon'da seslendirilecek.

Çağdaş dans gösterisi "Cüret", 6 Aralık'ta AASSM Küçük Salon'da sahnelenecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencilerinin "Tınaztepe Seramik ve Cam" başlıklı sergisi 4 Aralık'ta AASSM Giriş Kat Batı Galeri'de açılacak ve 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.