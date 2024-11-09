İzmir'de Efeler Yolu Kültür Rotası'nın 9. Etabı Tamamlandı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Bornova ile Selçuk ilçeleri arasında 513 kilometrelik güzergaha sahip Efeler Yolu Kültür Rotası'nın 9. etabını yürüdü.

Elban, Bornova'daki Nif Dağı'ndan başlayan Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Mahallesi'ni geçerek Selçuk'taki Meryem Ana Evi'nde son bulan rotada Ödemiş'teki Çobanlar ve Lübbey köyleri arasındaki 7 kilometrelik etabı tamamladı.

Bir bölümüne gazilerin de eşlik ettiği yürüyüşün ardından Lübbey'de gazetecilere açıklama yapan Elban, İzmir'in işgale uğradığı dönemde ovaların düşmanlarca teslim alındığını, Efeler'in dağlarda kurdukları karargahlardan ovaya baskınlar düzenleyerek düşmana zarar verdiklerini söyledi.

Kentin direnişinde önemli bir rolü bulunan bu rotanın kültür ve doğa sporlarına hizmet etmesi için yoğun çaba gösterildiğini belirten Elban, Bornova'dan Selçuk'a 513 kilometrelik hat üzerinde etapların oluşturulduğunu, tüm güzergahların elektronik ortama aktarıldığını dile getirdi.

Güzergahtaki 28 köyde turistik işletmelerin oluşmaya başladığını söyleyen Elban, "Şimdi onlara eğitimler veriyoruz. Yeni konaklama yerlerinin, lokantaların açılmasıyla ilgili destek oluyoruz. Güzergahtaki tüm tarihi eserlerin envanterini yaptık, bitirdik. Şimdi onları ayağa kaldırmak, restore etmek ve insanımızın kullanımına, beğenisine sunmak için çalışıyoruz." dedi.

Başta İzmirliler olmak üzere tüm vatandaşları bu rotayı keşfetmeye davet eden Elban, rota üzerinde bisiklet ve ATV'lerin gidebileceği güzergahların açılacağını da kaydetti.

Vali Elban, 50 milyon lira destek oldukları proje kapsamında restorasyon projelerine ise daha yüksek bir bütçe ayırdıklarını bildirdi.

Pasaport sistemi

Efeler Yolu Projesi yürütücüsü Prof. Dr. Özgür Özkaya da belirlenen rotada pasaport sistemi oluşturduklarını ifade etti.

Her köyün simgesinin mühür haline getirildiğini, yolu yürüyenlerin pasaportlarına geçtikleri köyün mührünü vurdurduklarını anlatan Özkaya, "Biz de bugün 9. etabı yürüdük. Çobanlar Yaylası'ndan başladık ve Lübbey köyüne girdik. Pasaportlarımıza bu iki köyün mührünü bastırdık." diye konuştu.

Özkaya, köy mühürlerine sahip işletmelerle çok güzel bir ağ oluşturulduğunu, işletmelerin de yola ve yürüyenlere sahip çıktığını sözlerine ekledi.