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İzmir'de 2024 Ejderha Yılı kutlamaları düzenlendi

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Çinlilerin kullandığı 12 hayvanlı geleneksel ay takvimine göre 2024 Ejderha Yılı kapsamında, İzmir'de kutlama etkinlikleri düzenlendi. İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bir otelde düzenlenen etkinlikte, Türkiye Çinli İşadamları Derneği'nin açılış töreni de gerçekleştirildi. Çin Büyükelçisi Liu Şaobin, dünyanın değişim içerisinde olduğunu belirterek, iki ülkenin stratejik diyaloğunu artırması gerektiğini söyledi. Etkinlikte, Çin el sanatları, mutfağı ve kültürüne ilişkin bilgi verildi, halk dansları ve akrobasi gösterileri sunuldu.

Çinlilerin kullandığı 12 hayvanlı geleneksel ay takvimine göre 2024 Ejderha Yılı kapsamında, İzmir'de kutlama etkinlikleri düzenlendi.

İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bir otelde düzenlenen 2023 Çin Yeni Yılı Kültürel Etkinlikleri'nde Türkiye Çinli İşadamları Derneğinin açılış töreni de gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, yaptığı konuşmada dünyanın önemli bir değişim içerisinde olduğunu, bu ortamda iki ülkenin karşılıklı stratejik diyaloğunu artırması gerektiğini belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin sürekli arttığını ifade eden Liu, "Dengesizlik sorunu tabii ki ortadadır, bu yapısal bir sorundur. Pandeminin geçmesiyle yüz yüze görüşme daha kolay olacak. Temenni ederiz ki Türk arkadaşlarımız Çin'e giderek ilişkilerimizi pekiştirebilir. Ege İhracatçı Birliklerinden gelen arkadaşlarımla görüştüm. Biz vize konusunda daha çok kolaylıklar sağlayacağız. Birlikte çaba sarf ederek ilişkileri geliştireceğiz." dedi.

Büyükelçi Liu, bir hafta sonra "ejderha yılı"na gireceklerini belirterek yeni yılın herkese hayırlar getirmesini diledi.

Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ise geçen yıl "tavşan yılı" etkinliğine de katıldığını ancak Türkiye için "tavşan yılının" iyi geçmediğini; dünyanın en büyük depremlerinden birinin yaşandığını belirterek "Umut ediyorum ki ejderha yılı hem bizim hem Çin hem de dünya için daha iyi bir yıl olacaktır." diye konuştu.

İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yağız Vang da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kutlamalar kapsamında kurulan stantlarda katılımcılara Çin el sanatları, mutfağı ve kültürüne ilişkin bilgi verildi, bu ülkeye özgü halk dansları ve akrobasi gösterileri sunuldu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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