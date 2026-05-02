Bergama UNESCO Alanı için yeni ziyaretçi yönetim planı

İzmir'in Bergama ilçesinde, Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Başkanlığının UNESCO Dünya Miras Alanı'nın sürdürülebilir turizm hedefleri doğrultusunda korunması ve geleceğe taşınması adına yürüttüğü çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilecek olan "Bergama Dünya Miras Alanı Ziyaretçi Yönetim Planı Hazırlanması" projesi için teknik destek hizmet alımı sözleşmesi, İZKA ile yüklenici firma İkarya Danışmanlık A.Ş. arasında imzalanarak resmi süreç başlatıldı.

Şehir Plancısı Serdar Nizamoğlu ve ekibi tarafından hazırlanacak olan planın 6 ayda tamamlanması hedefleniyor. Bergama'nın önümüzdeki yıllarda ziyaretçi yönetimi açısından yerine getirmesi gereken çalışmaların ortak akılla değerlendirileceği proje kapsamında; araştırma, raporlama, paydaş iletişimi, veri temini ve katılımlı toplantı organizasyonları Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk ve Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Yüksel Altuğ koordinasyonunda yürütülecek.

Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Başkanlığı olarak, UNESCO Dünya Miras Alanımızın sürdürülebilir turizm hedefleri doğrultusunda korunması ve geleceğe taşınması adına yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) '2025 Yılı Teknik Destek Programı' kapsamında yaptığımız başvurumuzun olumlu sonuçlandığını ve projemizin kabul edildiğini kamuoyuna duyurmaktan büyük mutluluk duyarız" dedi.

Sürecin tüm paydaşların katılımıyla yürütüleceğinin altını çizen Dr. Emre Ataberk, "Proje sürecinde paydaşlarımızın ve halkımızın görüşleri en büyük rehberimiz olacaktır. Katılımlı toplantılarla Bergama'nın gelecekteki ziyaretçi vizyonunu hep birlikte şekillendireceğiz. Alan Başkanlığımız olarak, sağladıkları destekten dolayı İzmir Kalkınma Ajansı'na (İZKA), İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sadık Doğruer'e ve sürece katkı sunacak olan tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, çalışmaların Bergama'mıza hayırlı olmasını dileriz" diye konuştu. - İZMİR

