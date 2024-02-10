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İstanbul Üniversite Öğrencileri Göbeklitepe'yi Ziyaret Etti

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İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencileri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Şanlıurfa'ya düzenlenen gezi kapsamında öğrenciler, Göbeklitepe'yi gezerek bilgi aldı.

İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencileri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Bilim Tarihi Bölümü öğrencilerine yönelik, Kağıthane Belediyesi ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) desteğiyle Şanlıurfa'ya gezi düzenlendi.

Kente gelen 40 öğrenci, Göbeklitepe'yi gezerek alana ilişkin bilgiler aldı.

Üniversitenin Bilim Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, bilimin hayatın her döneminde ve her ortamda gerekli olduğuna inandıklarını, bu kapsamda öğrencilerin Göbeklitepe'yi yerinde görmesi için gezi düzenlediklerini söyledi.

Gezi kapsamında kendilerine destek veren TÜRGEV ve Kağıthane Belediyesine teşekkür eden Kaçar, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz bizim bilim tarihi noktasında, Türkiye'deki bilhassa İslam medeniyetine ilişkin, en önemli lisans eğitimi veren üniversitelerin başında gelmektedir. Dolayısıyla bilim tarihinin Türkiye'de özellikle her alanda ve her ortamda tanınmasını, bilinmesini istiyoruz. Çünkü bilimi ve teknolojiyi çocuklarımıza küçük yaşta öğretmeliyiz, onun zevkini, onun heyecanını onlara tanıtmamız gerekiyor. Bu yüzden bu gezinin önemli bir misyonu ve anlamı olduğuna inanıyorum."

Enstitü Müdürü Nihal Fırat Özdemir ise enstitülerinin de ismini aldığı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bu alana çektiği ilgiyi, derslerinde ve ideallerinde sürdürmek istediklerini belirtti.

Özdemir, "İslam medeniyetinin talebeleri hiçbir zaman sadece oturarak ders işlememiş. Her zaman bilgi seyyahları olmuşlar. Dolayısıyla biz de bu amaçla yola çıktık. Dedik ki 'Göbeklitepe'yi, tarihin başlangıç noktası değişti, bunu anlatıyoruz ama yerinde gösterelim, sadece kitaplardan gitmeyelim, hem çok gezelim hem çok öğrenelim.' Amacımız buydu." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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