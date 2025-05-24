İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar Etkinliği Büyük İlgi Gördü

İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar Etkinliği Büyük İlgi Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte atlı birlikler ve şahi topları eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Mehteran konseri ve çeşitli gösterilerle zenginleştirilen etkinlik, yerli ve yabancı birçok katılımcı tarafından ilgiyle takip edildi.

EDİRNE'de İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' etkinliğinde; atlı birlikler ile fethin sembolü şahi topları Meriç Köprüsü'nden geçiş yaptı.

Edirne Valiliği tarafından İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümü kapsamında, 23-24 Mayıs tarihleri arasında 'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' programı düzenlendi. Etkinliğin 2'nci gününde Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı önünde konser verdi. Konsere; Edirne Valisi Yunus Sezer, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Konserin ardından Mehteran Birliği, jandarma atlı birliği ve Yeniçeriler, fethin sembolü şahi toplar eşliğinde tarihi Meriç Köprüsü'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

OYUNCULAR İLE SÖYLEŞİ

Jandarma atlı birlikleri ve geleneksel kıyafetli Yeniçeriler tarihi atmosferi canlandırırken; sergilenen şahi topları fetih ruhunu yansıttı. Etkinliğin ilerleyen saatlerinde 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin oyuncularının katılımıyla söyleşi düzenlenecek. Fetih Yürüyüşü'nün ardından Selimiye Camisi meydanında; halk oyunları gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu konseri, mehteran gösterisi ve Serkan Çağrı, Ece Ata konseri düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Türkiye'nin konuştuğu tekel bayii cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Türkiye'nin konuştuğu cinayet davasında gerekçeli karar açıklandı
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında 3 tutuklama! Elebaşı tanıdık
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar

Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.