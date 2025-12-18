İstanbul Modern, Artists' Film International ve Bienalsur'a ev sahipliği yapacak

Artists' Film International (AFI) ve Arjantin merkezli Bienalsur ile yapılan ortak programlar, 23 Aralık-16 Ocak tarihlerinde İstanbul Modern'de izleyiciyle buluşacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre İstanbul Modern, bu yıl 15 farklı ülkeden 17 sanat kurumunun ortaklığıyla düzenlenen uluslararası çağdaş sanat ağı AFI programını yeni müze binasında ilk kez ağırlayacak.

Müze küratörleri Nilay Dursun ve Ümit Mesci tarafından hazırlanan seçki 23, 26, 30 Aralık 2025 ile 2, 6, 9, 13 ve 16 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul Modern Oditoryumu'nda saat 14.00'te izleyicilerle buluşacak.

AFI programında, her kurum o yılın ortak teması doğrultusunda kendi bölgesinden bir sanatçının yakın zamanda ürettiği bir yapıtı seçiyor. Farklı coğrafyalardan sanatçıların perspektiflerini bir araya getiren seçkiler, yıl boyunca sergi veya gösterim programı gibi formatlarda izleyiciye ulaşıyor.

Bu yılın teması Düş Halleri olacak

"Düş Halleri" temasının açılımlarını yansıtan bu yılki program, geçmişi değerlendirmek ve alternatif gelecekleri hayal etmek için bir alan olarak rüya görmenin dönüştürücü gücünü derinlemesine inceliyor.

Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar, İstanbul Modern küratörü Ümit Mesci moderatörlüğünde teknolojinin video üretimine etkilerini konuşmak üzere 26 Aralık'ta söyleşide buluşacak.

Artists' Film International kapsamında gösterilen "Gölet" üzerinden şekillenen söyleşi, dijitalleşen görsel kültürün bugününe ve yakın geleceğine odaklanarak yapay zekanın yaratıcı süreçlere ve hareketli görüntü üretimine etkilerini ele alacak.

"Gizemler" adlı video izlenebilecek

Öte yandan Arjantin merkezli Bienalsur'la bu yıl ilk kez yapılan ortaklık, İstanbul Modern'de AFI ile eş zamanlı olarak ziyaretçilerle buluşacak.

İstanbul Modern ziyaretçileri, Bienalsur'un 2017'de Christian Boltanski'ye sipariş ettiği "Gizemler" adlı videoyu müzenin mezanin katında izleyebilecek.

Boltanski "Gizemler" adlı videosunda Arjantin'in Patagonya bölgesinde, Chubut eyaletine bağlı Bahia Bustamante yakınlarında, okyanusa bakan ıssız ve rüzgarlı bir kıyıya üç devasa metal trompet yerleştiriyor. Trompetler, rüzgarın etkisiyle balinaların kadim şarkısını yeniden üretiyor.