İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde 23 Nisan Coşkusu

İSTANBUL Hava Kuvvetleri Müzesi, ASFAT iş birliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nin (ASFAT) iş birliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlikler gerçekleştirildi. Program renkli görüntülere sahne olurken çocuklar aileleriyle birlikte bayramı coşkuyla kutladı. Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet modellerinden olan Sosyal Ekonomik Destek Hizmetinden yararlanan çocuklar da katıldı.

GELENEKSEL TÜRK SANATLARIYLA TANIŞMA FIRSATI

Etkinlik alanında kurulan atölyelerde çocuklar, geleneksel Türk sanatlarıyla tanışma fırsatı buldu. Çanta boyama etkinliğinde kendi tasarımlarını oluşturan çocuklar hem el becerilerini geliştirdi hem de sanata olan ilgilerini ortaya koydu. Ayrıca, kutlamaya gelen ziyaretçilere patlamış mısır, pamuk şeker ve lokma ikram edildi.

ANİMATÖRLER EŞLİĞİNDE GÜN BOYU SÜREN OYUNLAR

Profesyonel eğitmenler eşliğinde düzenlenen yüz boyama etkinliğinde çocuklar, diledikleri karakterlere büründü. Renkli balonlarla yapılan hayvan ve figür oyuncaklar da minikler tarafından büyük ilgi gördü. Animatörler eşliğinde organize edilen geleneksel ve modern çocuk oyunları ise gün boyunca devam ederken ziyaretçiler bayramın tadını çıkardı.

MSÜ HAVA HARP OKULU BANDOSU'NDAN CANLI KONSER

Etkinlik kapsamında, MSÜ Hava Harp Okulu Bandosu da sahne aldı. Bandonun seslendirdiği marşlar ve çocuk şarkıları, etkinliği izlemeye gelenler tarafından ilgiyle takip edildi. Katılımcılar müzik eşliğinde dans etti, çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendi.

KIBRIS HAREKATINA KATILAN GAZİ UÇAK TRANSALL C-160 D ZİYARET EDİLDİ

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve harekat sırasında isabet alarak 'gazi' unvanı kazanan Transall C-160 D tipi askeri nakliye uçağı, çocuklar ve aileleri tarafından bahçe alanında ziyaret edildi. Aktif olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde nakliye görevlerinde kullanılan uçağın tanıtım filmi de katılımcılara izletildi.

Müze içerisinde, Türkiye'ye gelişinin 50'nci yıl dönümüne özel olarak F-4 yakıt tankı sergilendi. Uçağın üzerinde, geçmişte onu kullanan Hava Kuvvetleri personelinin imzaları yer aldı. Ayrıca, dünyanın farklı ülkelerinde kullanılan çeşitli askeri uçakların maketleri de müzede ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Hava Kuvvetleri'nin kuruluşundan bu yana görev yapmış önemli isimlere ait üniformalar ise vitrinlerde yenilenmiş haliyle sergilendi.