İstanbul Festivali'nde Buray ve Gülşen ile Gece Boyunca Eğlence

Buray'dan Kalplere Dokunan ve Ritmi Yükselten Açılış

Başarılı sanatçı Buray, İstanbul Festivali'nde muhteşem bir sahne performansına imza attı. Konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Buray, muhabirlerin "Sizce Türkiye'nin gelmiş geçmiş en güzel gülen kadını kim?" sorusuna nostaljik bir yanıt verdi. Filiz Akın, Türkan Şoray gibi isimlerin adının geçtiği röportajda tercihini Gülşen Bubikoğlu'undan yana kullanan Buray, kendisinin büyük bir hayranı olduğunu da altını çizdi. Röportajın ardından sahnedeki yerini alan ve etkinlik alanını dolduran binlerce müzikseveri performansıyla adeta kendinden geçiren Buray, unutulmaz anlar yaşanan gecenin finalini "Alaz Alaz" ile yaparak sahneyi Gülşen'e devretti.

Gülşen'le Sahne, Işık, Stil ve Güçle Buluştu

Gece, güçlü enerjisiyle alana adeta hükmeden Gülşen ile devam ederken, ışıltılı kostümü, yüksek tempolu koreografileri ve sahne tasarımıyla sanatçı, festival gecesini bambaşka bir boyuta taşıdı. "İltimas", "Kardan Adam", "Büyük Hatrın Var" gibi şarkılarıyla izleyiciyi hem dans ettiren hem de vokal performansıyla büyüleyen Gülşen, etkileyici sahne enerjisiyle festivalin en unutulmaz gecelerinden birine adını yazdırdı. Seyirciyle olan bağını sadece müzikle değil, sahne içi diyaloglarla da derinleştiren Gülşen, konserin sonunda dakikalarca alkışlandı.

Festival Tüm Hızıyla Devam Ediyor

İstanbul Festivali, 12 Ağustos gecesi sahne MÜYORBİR tarafından düzenlenen Rüya Gibi Bir Gece'nin sanatçıları Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru'da olacak.