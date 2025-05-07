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İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Işıltılı Haşerat' ile Trabzon'da

İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Işıltılı Haşerat' ile Trabzon'da
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Devlet Tiyatroları'nın düzenlediği 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde, Philip Ridley'in kaleme aldığı 'Işıltılı Haşerat' adlı oyun izleyiciyle buluştu. Oyun, yeni doğacak çocukları için iyi bir gelecek planlayan bir çiftin hikayesini anlatıyor. Festival kapsamında ayrıca çocuklar için düzenlenen atölye çalışmaları da devam ediyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Işıltılı Haşerat" adlı oyunu, Trabzon'da izleyiciyle buluştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Philip Ridley'in kaleme aldığı, Can Utku'nun çevirisini yaptığı oyun, Hüseyin Kazaz Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Emre Basalak'ın yönetmenliğini yaptığı oyunda, yeni doğacak çocukları için iyi bir gelecek planlayan Ollie ve Jill çiftinin hikayesi anlatılıyor.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.

Öte yandan festival kapsamında düzenlenen atölye çalışmaları da devam ediyor.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'ndaki 'şapka atölyesi' etkinliğine katılan öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak tasarladıkları şapkalarla eğlenceli zaman geçirdi.

Şapka atölyesi sorumlusu Arzu Şener, AA muhabirine, amaçlarının çocukların güzel vakit geçirmesini sağlamak ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

Şener, çocukların tiyatronun büyülü dünyasına eğlenceli bir adım atacaklarını belirterek, "Bu atölye çocuklara hem sanatsal ifade becerisi kazandıracak hem de tiyatroya olan ilgilerini pekiştirecek." dedi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Kültür Sanat
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